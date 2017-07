Body Count zeigen Behind-The-Scenes-Video zum Slayer-Cover "Raining Blood / Postmortem"

Auf ihrem aktuellen Album "Bloodlust" zollen Body Count ihren Vorbildern in Form eines Covers Tribut. Das Musikvideo zeigt die Band um Rapper Ice-T hinter der Kulisse bei den Aufnahmen zum Song

Zu Beginn des Videos listet Ice-T aus dem Off seine drei Lieblingsbands auf, die den Sound seiner Crossover-Band Body Count maßgeblich beeinflussen: Zuerst wären da Black Sabbath, die "Metal ja quasi erfunden haben", dann die Suicidal Tendencies mit ihrer "Punk-Sensibilität" und weil sie den "Gangbanger-Style aus Venice Beach" mitbringen, und zuletzt Slayer mit ihrer Geschwindigkeit und Präzision. "[Slayer sind] eine meiner absoluten Lieblingsbands für alle Zeiten. Immer noch."

Dann geht es los: Das Video demonstriert, wie viel Energie Body Count während der Aufnahme in das Cover-Medley stecken. Für "Raining Blood / Postmortem" hatte die Band das ursprüngliche Arrangement von Slayer auf den Kopf gestellt. Auf dem 1986 erschienenen "Reign In Blood" blendet der rasende Thrash-Metal-Track "Postmortem" in den Albumhöhepunkt "Raining Blood" hinein, Body Count dagegen hängen ihn hintendran. Der Twist war die Idee von Bassist Vincent Price, der auf Body Counts "Postmortem"-Part auch die Vocals übernimmt, was auch im Video zu sehen ist.

Body Counts aktuelles Album "Bloodlust" war Ende März via Century Media erschienen. In VISIONS Nr. 289 hat uns Ice-T im Interview über den immer größer werdenden Rassismus, die politischen Debakel und gesellschaftlichen Missstände in den USA gesprochen, die das Album beeinflusst haben. Vor "Raining Blood / Postmortem" hatten Body Count schon Musikvideos zu "Black Hoodie", "Ski Mask Way" und "Here I Go Again" präsentiert. Eine mehrteilige Studiodokumentation gewährte außerdem noch mehr Blicke hinter die Kulissen.

Video: Body Count - "Raining Blood / Postmortem"