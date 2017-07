Propagandhi streamen Song "Victory Lap", kündigen neues Album an

Fast fünf Jahre alt ist Propagandhis aktuelles Album "Failed States" schon, jetzt kündigen sie endlich einen Nachfolger an. Mit "Victory Lap" streamen die Punkrock-Veteranen den Titeltrack.

Darauf behalten Propagandhi das Element ihrer Musik bei, das schon das Vorgängeralbum "Failed States" so stark gemacht hatte: "Victory Lap" startet sofort mit einem schnellen Thrash-Metal-Solo-Riff, das als Motiv immer wieder im Song auftaucht. Das tief verzerrte Geschrammel dominiert die Strophen, im Refrain demonstriert Frontmann Chris Hannah wieder seinen kraftvollen, aber immer melodischen Gesang zusammen mit weiten, offenen Akkorden, während Schlagzeuger Jord Samolesky darunter treibende Punkrock-Beats prügelt. Und natürlich haben die Kanadier angesichts der aktuellen politischen Geschehnisse in der Welt kein Stück weniger Wut im Bauch, als auf ihren bisherigen Alben.

Propagandhi hatten schon im November live neue Songs präsentiert, darunter auch das damals noch unter dem Arbeitstitel "C#" bekannte, jetzt als Studioversion veröffentlichte "Victory Lap". Im März bestätigten sie die Arbeiten am Album, im Mai ging es weiter mit dem Mastering. Jetzt ist es in Stein gemeißelt: "Victory Lap" erscheint am 29. September bei Epitaph.

Doch vorher spielen Propagandhi noch eine exklusive, von VISIONS präsentierte Show in Wiesbaden, auf der ihr euch vor allem davon überzeugen könnt, wie gut die neue Touring-Gitarristin Sulynn Hago mit den anderen Bandmitgliedern harmoniert. Die Punkrocker hatten sie vergangenes Jahr als Mitglied rekrutiert, um David Guillas auf Tour zu vertreten - der aber nach wie vor offiziell Teil der Band ist und auch das Album mitgeschrieben hat. Propagandhi hatten ein Video veröffentlicht, das Hago beim Vorspielen zeigt.

Karten für die Show in Wiesbaden bekommt ihr bei Eventim. Außerdem ist die Band Teil des Line-ups vom diesjährige Punk Rock Holiday in Slowenien.

Stream: Propagandhi - "Victory Lap"

Cover & Tracklist: Propagandhi - Victory Lap

01. "Victory Lap"

02. "Comply/Resist"

03. "Cop Just Out of Frame"

04. "When All Your Fears Collide"

05. "Letters to a Young Anus"

06. "Lower Order (A Good Laugh)"

07. "Failed Imagineer"

08. "Call Before You Dig"

09. "Nigredo"

10. "In Flagrante Delicto"

11. "Tartuffe"

12. "Adventures In Zoochosis"

VISIONS empfiehlt:

Propagandhi

09.08. Wiesbaden - Schlachthof

Live: Propagandhi

11.08. Tolmin - Punk Rock Holiday