VISIONS Premiere: Descendents zeigen Tour-Video zu "Without Love"

Niemals ohne Liebe: Die Descendents zeigen bei uns ein Video zu ihrem nerdigen Liebeslied "Without Love" - und nehmen euch darin mit hinter die Bühne.

Nach alten Songs wie "She Loves Me" und "Nothing With You" haben die Descendents ihr aktuelles Album "Hypercaffium Spazzinate" von 2016 mit einem weiteren Nerd-Liebeslied geschmückt: Das sehnsüchtig-poppige "Without Love", in dem Milo Aukerman so schöne wahre Zeilen wie "Another day goes by/ We can't live like this anymore, can't live without love" singt.

Bei uns zeigen die Punks heute ein neues Video zum Song - und nehmen euch darin mit auf Tour. Im Clip sind Szenen von Konzerten, aber auch Bilder hinter der Bühne zu sehen. Etwa davon, wie Aukerman und Bill Stevenson in einem Badminton-Match gegen NOFX-Kopf Fat Mike den Kürzeren ziehen. Unterbrochen werden die Aufnahmen von kurzen, liebevoll gestalteten Cartoon-Sequenzen.

Für den Clip zeichnet sich Direktor Kay Otto von der Clipper Filmproduktion verantwortlich, gedreht wurde bei einem Equipmentrental in Kassel. "Die Fahrt dorthin ist eine meiner liebstern Erinnerungen", sagt Otto zum gemeinsamen Arbeitstag mit den Descendents. "Ein Roadtrip in meinem VW Touran mit meiner Lieblingsband über diverse Umleitungen wegen gesperrter Strassen durch die Provinz. Dazu nerdiger Smalltalk über Kaffee, Fürze von Milo und vier Leute, denen man anmerkt, dass sie über all die Jahre Freunde geblieben sind und immer noch einfach nur miteinander Musik machen wollen."

Wer mehr darüber erfahren will, wie die Descendents hinter der Bühne funktionieren, liest im aktuellen VISIONS 292 einen Backstage-Report von ihrem einzigen Deutschland-Konzert 2017 in Wiesbaden.

Video: Descendents - "Without Love"