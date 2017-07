Casper zeigt Video zu neuem Song "Keine Angst"

Feels like "XOXO": Mit "Keine Angst" stellt Casper einen weiteren melodisch-düsteren Song aus seinem kommenden Album vor. Als Gastsänger ist Drangsal mit von der Partie. Das Video zelebriert den Synthie-Indie-Rap-Smasher zwischen Dekadenz und jugendlichem Aufruhr.

Melodische Gitarren eröffnen den neuen Song und wecken sofort Erinnerungen an "XOXO" - sowohl an das Elektro-Gefummel im Titeltrack als auch an die düstere Stimmung der ganzen Platte. Ein verspielter Synthie-Pop-Einschlag hebt "Keine Angst" dazu von Caspers alten Songs ab, eine Mitschuld am neuen Sound dürfte wohl auch Drangsal tragen, der als Gastsänger im Refrain zu hören ist.

Textlich schlägt der Indie-Rapper ebenfalls wieder einen dunkleren Weg ein: "Ich fühl' mich wie ich fühl, weil ich nichts mehr fühl/ Diese Wände kommen näher (...) Keine Angst/ Denn das, was du jetzt bist, ist nicht, was du für immer sein wirst", heißt es im Song. Im dazugehörigen Video spielt Casper den Song mit seiner Liveband dekadent gekleidet in einem Saal, der voll mit Menschen ist, die hemmungslos zur treibenden Melodie tanzen.

Casper hatte bereits mit dem 2016 veröffentlichten Titeltrack und dem kürzlich erschienenen Song "Sirenen" angedeutet, dass seine neue Platte "Lang lebe der Tod" wieder düsterere Züge annehmen würde. Das noch aktuelle "Hinterland" von 2013 war positiver und warmer ausgefallen als der Indie-HipHop-Meilenstein "XOXO" von 2011.

"Lang lebe der Tod" erscheint am 1. September via Columbia und Sony. Bis Mitte August ist Casper noch auf einigen Festivals live zu erleben, im Oktober begibt sich der Rapper dann auf ausgedehnte Hallentour durch Deutschland und Umgebung. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: Casper - "Keine Angst" feat. Drangsal

Live: Casper

10.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

12.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

18.08. Übersee - Chiemsee Summer Festival

31.10. Münster - Halle Münsterland

02.11. Esch/Alzette - Rockhal

03.11. Zürich - Samsung Hall

04.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

10.11. Dortmund - Westfalenhallen

14.11. Wien - Stadthalle

17.11. München - Zenith

18.11. Frankfurt/Main - Festhalle

21.11. Leipzig - Arena Leipzig

22.11. Bremen - ÖVB Arena

24.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

25.11. Hannover - Swiss Life Hall

09.03. Würzburg - S.Oliver Arena

10.03. Erfurt - Messehalle