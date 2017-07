Nine Inch Nails kündigen neue EP "Add Violence" an, zeigen Video zu "Less Than"

Nine Inch Nails haben eine neue EP angekündigt: "Add Violence" soll schon in der kommenden Woche erscheinen und markiert den zweiten Teil eines dreiteiligen EP-Zyklus. Den ersten, vergleichsweise poppigen Song "Less Than" stellte die Band per Video vor.

Nachdem die Nine Inch Nails Ende vergangenen Jahres ihre EP "Not The Actual Events" veröffentlicht hatten, geht es nun weiter: Mit "Add Violence" erscheint schon am 21. Juli digital - der CD-Release erfolgt erst am 1. September - ein weiteres, fünf Songs umfassendes Kurzformat. Zudem verriet die Band um Mastermind Trent Reznor und das neue feste Mitglied Atticus Ross in einer Pressemitteilung, dass es sich bei der neuen Veröffentlichung um den zweiten Teil einer dreiteiligen EP-Reihe handele. Fans können die neue Veröffentlichung bereits auf der offiziellen Webseite vorbestellen, Vorbesteller sollen sich laut Band auf ein "physisches Extra" freuen dürfen - entsprechende, ungewöhnliche Beigaben hatte es auch schon zu "Not The Actual Events" gegeben.

Der erste Song der EP, "Less Than", lehnt sich stärker in Richtung Synthie-Pop als in Richtung Industrial, erst nach einer von dreieinhalb Minuten ziehen verzerrte Gitarren und ein dringlicher singender Trent Reznor das pulsierende Stück stärker hin zum Rock. Das zugehörige Video verpackt die Songzeilen in ein 80er-Jahre-Retro-Raumschiffspiel mit klassischer Pixelgrafik.

Insgesamt soll "Add Violence" laut eines Textes auf der offiziellen Webseite "zugänglicher und gleichzeitig undurchdringlich" ausgefallen sein. "Die klangliche Bandbreite wird im Vergleich zu 'Not The Actual Events' spürbar erweitert, Elemente der Schönheit fügen sich in die dunkle Dissonanz ein. Der erzählerische Bogen, der die drei Platten verbindet, entwickelt sich durch die distanzierten Texte und das provozierende, mit Hinweisen gefüllte Artwork und begleitende physische Komponenten, die es nur im nin.com-Store gibt", so die Band.

Den EP-Release hatte die Band vorab bereits angekündigt, eine Veröffentlichung in dieser Woche hatten Fans bereits wegen eines Teasers vermutet.

Das aktuelle Nine-Inch-Nails-Album "Hesitation Marks" war 2013 erschienen. Gerüchte, ein weiteres Album könne noch dieses Jahr kommen, kursieren immer wieder.

Video: Nine Inch Nails - "Less Than"

Cover & Tracklist: Nine Inch Nails - "Add Violence"

01. "Less Than"

02. "The Lovers"

03. "This Isn't The Place"

04. "Not Anymore"

05. "The Background World"