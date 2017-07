Beatsteaks zeigen Video zu "Hate To Love", kommen auf Tour

Das Yak kriecht weiter aus dem Sack: Mit dem neuen Video zu "Hate To Love" schüren die Beatsteaks Vorfreude auf ihr kommendes Album "Yours". Außerdem kommen die Berliner im August auf kleine Tour.

Wie könnten die Beatsteaks ihren Fans mehr Lust auf die kleine Tour im August machen als mit Festivalimpressionen von Rock am Ring? Genau diese sind in ihrem neuen Video zum Song "Hate To Love" zu sehen: Der Clip zeigt Backstage-Eindrücke, glücklich aussehende Bandmitglieder und Performance-Eindrücke der Show inklusive Gastauftritt von Jamie T, der im Track mitsingt.

"Hate To Love" ist einer von vier Songs, die die Beatsteaks ihrem neuen Album "Yours" bereits Ende Mai vorausgeschickt hatten. Der Track trägt den Punk nur im Geiste, stattdessen setzen die Berliner darin auf groovige Riffs, warme Melodien und verführerischen Gesang.

"Yours" erscheint am 1. September via Warner. Um ihren Fans Einblicke in die Zeit bis zur Veröffentlichung zu geben, starteten die Beatsteaks kürzlich auch einen Podcast. In der ersten Folge plaudert Bassist Torsten Scholz aus dem Nähkästchen, ihr findet den Video-Stream weiter unten.

Im August spielen die Berliner außerdem fünf vergleichsweise kleine Konzerte in Deutschland. Die Termine stehen unten, Karten bekommt ihr ab dem 19. Juli bei Beatstuff.

Video: Beatsteaks - "Hate To Love"

Video: Beatsteaks - Podcast mit Torsten Scholz (Folge 1)

Live: Beatsteaks

20.08. Kiel - Die Pumpe

22.08. Bremen - Tower

24.08. Düsseldorf - Zakk

28.08. Augsburg - Kantine

29.08. Heidelberg - Halle 02

09.09. Berlin - Lollapalooza Festival