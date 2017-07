VISIONS Premiere: Hot Water Music zeigen Fan-Video zu "Vultures"

Im Juni hatten Hot Water Music ihre Fans dazu aufgerufen, ihnen Fotos und Videos von Konzerten zu schicken, um daraus ein Musikvideo zu basteln. Heute feiert der Oldschool-Clip zum neuen Song "Vultures" bei uns Premiere - als zweiter Vorbote auf ihr kommendes Album.

"Wir haben euch immer als Teil unserer Familie betrachtet. Wir wären nicht in der Lage, das zu tun, was wir tun, wenn ihr uns nicht so unterstützen würdet, vor allem in den vergangenen 20 Jahren." Hot Water Music schätzen ihre Fans in höchstem Maße, das lassen die Gainesville-Punks sie nicht nur auf intimen Konzerten spüren. Vor einigen Wochen bat die Band ihre Anhänger über ihre Social-Media-Kanäle darum, ihnen Live-Aufnahmen für ein neues Musikvideo zukommen zu lassen. Der Aufruf hat Früchte getragen: Unter den zahlreichen Einsendungen fanden sich Mitschnitte von alten Konzerten, die es nun in den Clip zum neuen Song "Vultures" geschafft haben.

"Wir können unserer erweiterten Familie - unseren Freunden und Fans - für all die Einsendungen nicht genug danken", sagt Bassist Jason Black über den erfolgreichen Aufruf. "In Übereinstimmung mit dem familiären Spirit haben wir unseren guten Kumpel Andrew Seward mit einbezogen, die raren Videoaufnahmen und Fotos zu bearbeiten und zu diesem Clip zusammenzusetzen. Wir könnten nicht glücklicher mit dem Ergebnis sein."

Der Clip beginnt mit energischen Live-Aufnahmen aus alten Tagen, die Chuck Ragan und seine Mitstreiter in kleinen Clubs ganz nah an ihren Fans zeigen. Zwischen die Performance-Bilder schleichen sich kleine Highlights, etwa ein Papierkonfetti-Regen, hemmungslose Crowdsurfing-Szenen oder eine Superheld-Einlage mit Cape auf der Bühne. Musikalisch präsentiert sich "Vultures" sehr räudig und roh, melodische Gitarrenriffs unterbrechen die brodelnden Bassläufe und den zweistimmigen Gesang zwischendurch.

"Vultures" fungiert als zweiter Vorbote auf die neue Platte "Light It Up", die am 15. September bei Rise erscheint. Es ist das erste Album seit "Fuel For The Hate Game" von 1997, das Hot Water Music im Alleingang aufgenommen haben. Einen ersten Vorgeschmack hatte die Band bereits Ende Mai mit einen Lyric-Video zur warmherzig-kämpferischen Hymne "Never Going Back" gegeben.

Video: Hot Water Music - "Vultures"