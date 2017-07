Newsflash (Mastodon, Jawbreaker, Prong u.a.)

Neuigkeiten von Mastodon, Jawbreaker, Prong, Jeremy Enigk, Svetlanas, Joey Cape, People Like You, Fai Baba, Sevendust, Tau Cross, einer Verwechslung der Gallagher-Brüder und einem Ukulele-Cover von den Kings Of Leon.

+++ Mastodon haben "Show Yourself" in der Late Night Show von Conan O'Brien live gespielt. Obwohl der Track zu den melodiösen und eher sachten Songs ihres aktuellen Albums "Emperor Of Sand" gehört, geben sich die Progressive-Metaller krachig und laut - inklusive schrillem Gitarrensolo von Brent Hinds. Mastodon hatten vor kurzem ein Benefizkonzert zugunsten einer gemeinnützigen Organisation für Suizidprävention angekündigt.

Video: Mastodon - "Show Yourself" Live bei Conan

+++ Jawbreaker haben einen neuen Trailer für ihre Banddokumentation geteilt. "Don’t Break Down: A Film About Jawbreaker" beschäftigt sich mit der Geschichte der Punk-Ikonen und lässt zahlreiche prominente Fans der Band zu Wort kommen, wie Green Days Billie Joe Armstrong, ihr Produzent Steve Albini oder Chris Shiflett von den Foo Fighters. In dem Trailer sieht man zudem die rohe Live-Energie der Band in kleinen Clubs. Die Doku befindet sich bereits seit zehn Jahren in Arbeit und feiert am 11. August in San Francisco Premiere. Bisher war bereits ein Ausschnitt aus dem Film zu sehen. Diesen Sommer werden Jawbreaker beim Riot Fest in Chicago zudem eine Reunion-Show spielen und nach ihrer Auflösung 1996 damit das erste Konzert seit 21 Jahren geben.

Video: Jawbreaker - Dokumentation "Don't Break Down" (Trailer)

Don't Break Down (Official Trailer) from The September Club on Vimeo.

+++ Prong haben den neuen Song "Divide And Conquer" veröffentlicht. Dieser ist ein Mix aus Hardcore und Groove-Metal und bietet neben grimmigen Punk-Riffs einen eingängigen, hymnischen Refrain. Im dazugehörigen, martialisch anmutenden Lyric-Video werden Schlachtenszenen gezeigt, Straßenkämpfe mit der Polizei, Bombenexplosionen und brennende Gebäude, wobei Sachbeschädigung und Gewalt als actionreiches Event inszeniert werden. Der Song stammt von ihrem kommenden Album "Zero Days", das am 28. Juni über Steamhammer erscheint. Tickets für ihre morgen beginnende Tour durch Deutschland und Österreich gibt es bei Eventim.

Video: Prong - "Divide And Conquer"

Live: Prong

13.07. Hamburg - Hafenklang

14.07. Münster - Sputnikhalle

26.07. München - Free & Easy-Festival

27.07. Stuttgart - Keller Klub

28.07. Weinheim - Cafe Central

29.07. Essen - Nord Open Air

30.07. Siegen - Vortex

02.08. Potsdam - Waschhaus

04.08. Wacken - Wacken Open Air

05.08. Veltheim - Festival Kult

06.08. Köln - Rheinriot

09.08. Regensburg - Eventhall Airport

10.08. Graz - Explosiv

11.08. Wien - Viper Room

25.08. Sulingen - Reload Festival

+++ Jeremy Enigk hat sein neues Soloalbum "Ghosts" angekündigt. Der ehemalige Frontmann der Emo-Veteranen Sunny Day Real Estate arbeitet seit mehreren Jahren an der Platte. Die wird nach eigener Aussage aus zahlreichen aufgenommenen Demos bestehen, wie er PledgeMusic mitteilte: "Es sind wahrscheinlich zwei, drei Bände voller Musik, aber ich packe es alles auf ein Album." "Ghosts" soll im Oktober herauskommen, das Cover-Artwork war bereits erschienen.

Cover: Jeremy Enigk - "Ghosts"

+++ Die Svetlanas haben ein Musikvideo zum Song "Let's Get Drunk" veröffentlicht. Dieses beschäftigt sich analog zu seinem Titel mit exzessivem Alkoholkonsum. Der schnelle Punk-Track der russischen Band versprüht viel Partystimmung und erzeugt gemeinsam mit dem Video überzeichnete Komik. Der Track stammt von dem aktuellen Album "This Is Moscow Not LA", das die Svetlanas im März veröffentlicht hatten.

Video: Svetlanas - "Let's Get Drunk"

+++ Joey Cape hat einen Wettbewerb für seine kommende Solo-Tour gestartet. Fans des Musikers können dem Lagwagon-Frontmann eigene Songs schicken. Der beste Künstler aus jeder Stadt darf auf dem jeweiligen Konzert der Tour dann einen Song mit Cape auf der Bühne spielen. Außerdem gibt es eine einwöchige Albumproduktion im eigenen Studio des Musikers in San Francisco zu gewinnen. Joey Capes Tour beginnt im September und führt den Sänger auch durch viele Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Live: Joey Cape

12.09. Münster - Bar Pension Schmidt

13.09. Köln - Underground

14.09. Wiesbaden - Schlachthof

15.09. Bremen - Tower

16.09. Berlin - Cassiopeia

17.09. Braunschweig - B58

19.09. Zittau - Cafe Emil

20.09. Linz - Auerhahn

21.09. Wien - Arena

25.09. Lindau - Club Vaudeville

26.09. Zürich - El Dorado

27.09. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

28.09. München - Hansa 39

+++ People Like You haben einen neuen Track namens "Thumbnail" veröffentlicht. Der ruhige Indie-Song spielt mit entspannt-melodischen Gitarren und besonders hervorstechenden Bläser-Segmenten. Dadurch findet der Song eine Mitte zwischen rockigen und jazzigen Einflüssen. Der Track ist Teil des kommenden Albums "Verse", das am 28. Juli erscheint.

Stream: People Like You - "Thumbnail"

+++ Fai Baba haben ein Musikvideo zum Track "Don't Belong Here" veröffentlicht. Die Psych-Rocker erzeugen in dem Song mit schnarrend-bluesigen Gitarren und zartem Gesang eine sphärisch schwebende Stimmung, die trotzdem Melodik und Eingängigkeit bewahrt. Der Track stammt aus dem aktuellen Album "Sad & Horny", das die Band im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte. Fai Baba kommen außerdem wieder auf Tour. Neben zahlreichen Festivals sind unter den Terminen auch einige Clubshows. Karten für die Konzerte bekommt ihr bei Eventim.

Video: Fai Baba - "Don't Belong Here"

Live: Fai Baba

21.07. Nyon - Paleo Festival

05.08. Saarbrücken - At The Gates Of Dawn Festival

09.08. Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen

10.08. Basel - Open Air

22.08. Baden - Badefahrt

27.09. Berlin - Kantine am Berghain

29.09. Wien - Waves Festival

23.11. Zürich - Bogen F

+++ Sevendust-Gitarrist John Connolly hat über die Planung des neuen Albums gesprochen. Via Facebook teilte Connolly ein Video, in dem er über die nächsten Monate spricht. Die Alternative-Metal-Band habe einen neuen Plattenvertrag bei Rise und plane, im November mit den Aufnahmen zu beginnen. Produzent für das elfte Studioalbum wird Michael Baskette, der auch schon Alter Bridge und Slash produziert hatte. Wenn alles nach Plan läuft, wollen Sevendust das neue Werk im Frühling 2018 veröffentlichen. Das bislang letzte Album "Kill The Flaw" war 2015 erschienen.

Facebook-Video: Sevendust Gitarrist spricht über das neue Album

+++ Die Metal-Supergroup Tau Cross hat eine weitere Single veröffentlicht. Nach der düster, kräftigen und schwer schleppenden Single "Killing The King" präsentiert sich "Bread And Circuses" mit druckvollen Riffs und einem melodiös-hymnischen Refrain. Auch Frontmann Rob Miller zeigt mit seinem rauen und heisernen Gesang große Stärke und Vielfalt. "A Pillar Of Fire", der Nachfolger zum 2015 veröffentlichten Debüt "Tau Cross", wird am 21. Juli erscheinen.

Stream: Tau Cross - "Bread And Circuses"

+++ Herzlichen Glückwunsch! Das Fettnäpfchen des Tages geht an den britischen Olympioniken Mo Farah, der bei einem U2-Konzert Noel Gallagher traf. Oder war es doch Liam? Egal, einer von den beiden. Bei der 50-50-Chance zog Farah natürlich den Kürzeren - und verlinkte in seinem Instagram-Post Liam statt Noel. So etwas ist natürlich gefundenes Fressen für die Internet-Community. Dabei hätte eigentlich klar sein müssen, dass Liam Gallagher noch nicht einmal in die Nähe eines Konzerts von U2 gehen würde, wie er letzte Woche unmissverständlich klargestellt hatte: "Ich würde lieber meine eigene Scheiße fressen, als diesem Pack beiger Idioten zuzuhören."

Instagram-Post: Mo Farah vertut sich bei den Gallagher-Brüdern

+++ Der Youtuber EatMyUke hat das komplette Kings Of Leon-Album "Aha Shake Heartbrake" als Medley auf seiner Ukulele gecovert. Und obwohl die US-Amerikaner für riffstarken Southern-Rock stehen, funktioniert das super. Denn die fröhlich und schnellen Southern-Riffs lassen sich gut auf den Ukulelen-Sound übertragen. Gerade Songs wie "Milk" oder "The Bucket" harmonieren über ihre Indie- und Blues-Einschläge ideal mit dem kleinen Zupfinstrument. Das Video ist Teil einer ganzen Reihe des Youtubers, in der er seine Lieblingsalben auf die Ukulele überträgt.

Video: Kings Of Leon - "Aha Shake Heartbrake", Ukulele Cover