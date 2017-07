Thrice stellen neues Album für 2018 in Aussicht

Dass Thrice schon wieder an neuen Songs arbeiten, hatten sie bereits vergangenen Monat verlauten lassen. In einem Interview sprachen die Posthardcore-Veteranen nun auch über einen angepeilten Veröffentlichungszeitraum 2018.

Ende Juni hatten Thrice über ihre Social-Media-Kanäle darauf aufmerksam gemacht, dass sie auf ihrer Nordamerika-Tour mit Rise Against und den Deftones schon wieder an neuem Material arbeiteten: Die Fotos zeigten sie konzentriert vor ihren Laptops sitzen, kommentiert waren sie mit "Das Schreiben kommt unterwegs in den vollen Schwung" und "Die Geburt der Songs".

In einem Interview mit dem US-Wochenmagazin OC Weekly äußerte sich die Posthardcore-Band nun auch zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum. Demnach soll der Nachfolger ihrer Comebackplatte "To Be Everywhere Is To Be Nowhere" von 2016 schon im Sommer 2018 erscheinen. Thrice stellen auch eine weitere Tour im Herbst in Aussicht. Wo diese die Band hinführen wird, ist noch nicht bekannt. Auf ihrer Webseite ist für den 30. September aber bereits ein Konzert in Louisville bestätigt.