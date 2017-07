Red Hot Chili Peppers: Tourkarriere vor dem Ende?

Red Hot Chili Peppers-Schlagzeuger Chad Smith hat in einem Interview über die Karriere der Band gesprochen - und dabei auch laut infrage gestellt, ob die Kalifornier weiterhin auf Tour gehen werden.

Im Podcast von US-Radio-Talker und Musikjournalist Eddie Trunk erinnerte sich Chad Smith an ein aktuelles Gespräch mit seinem Bandkollegen Flea darüber, ob die Red Hot Chili Peppers nach all den Jahren noch weiter Touren sollten und könnten. "Flea meinte: 'Was denkst du, wie lange sollten wir [das noch machen]... wie sollen wir das alles enden lassen?", so Smith. "Ich meinte: 'Ich weiß es nicht!' Ich will Platten machen, ich liebe es immer noch Alben aufzunehmen, aber das Touren... Ich weiß nicht, ob wir damit weitermachen können..."

Smith brachte auch das fortgeschrittene Alter der Bandmitglieder als Grund für ein mögliches Ende der Touraktivitäten ins Spiel. "Drei von uns sind 54 Jahre alt - Anthony, Flea und ich. Josh ist 38 oder 39, er ist ein junger Mann. Ich weiß nicht, ob wir weiterhin die langen Touren spielen können - die bei uns normalerweise über ein Jahr, eineinhalb Jahre gehen. Das ist eine gute Frage."

Smith erwähnte auch, das er sich vorstellen könne, mehr Zeit für seine Familie zu haben und dafür das Touren einfach nur einzuschränken. "Wir haben alle Familie und andere Dinge, deine Prioritäten verschieben sich da ein bisschen." Der Schlagzeuger betonte jedoch auch, dass es ein großes Glück sei, dass die Red Hot Chili Peppers noch immer weltweit beliebt seien und er dankbar dafür sei.

Kürzlich waren die Red Hot Chili Peppers mit ihrem Ex-Schlagzeuger Jack Irons aufgetreten. Das aktuelle Album der Band, "The Getaway", war 2016 erschienen.