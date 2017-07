VISIONS empfiehlt: Metz kommen mit Protomartyr auf Tour

Die US-amerikanischen Protomartyr haben jüngst ihr neues Album "Relatives In Descent" angekündigt, und auch das kanadische Trio Metz zieht heute mit erster Vorabsingle hinterher. Beide Bands kommen im November gemeinsam auf von VISIONS präsentierte Tour.

Erst vor wenigen Stunden hatten die Post-Punks Protomartyr mit "A Private Understanding" die erste Single ihrer neuen Platte "Relatives In Descent" gezeigt. Das neue Album der US-Amerikaner wird am 29. September erscheinen.

Auch die Noiserocker Metz hatten in den letzten Wochen einige Hinweise auf einen Nachfolger ihrer bisher jüngsten Platte "Metz II" gegeben. Nun steht fest: Das neue Album heißt "Strange Peace" und erscheint am 22. September bei Sub Pop. Mit "Cellophane" streamen sie einen ersten Vorboten: Die krachige Midtempo-Nummer hätte auf dem aktuellen Album eindeutig zu den melodischsten Titeln gehört. Trotzdem ist der Track nicht weniger rumpelig und in hallenden Lärm getränkt, als man es von ihnen erwarten würde.

Metz und Protomartyr verbindet die Liebe zu vertrakter, nervenaufreibender Musik. Klirrende Gitarren, monotone Soundelemente und verqueres Songwriting bestimmen das Klangbild beider Bands. Nun kommen die zwei Acts mit gebündelter Energie gemeinsam auf Tour. Unter ihren Europa-Terminen finden sich auch zwei Clubshows im Hamburger Knust und im Berliner Bi Nuu. Dort werden Metz und Protomartyr mit Sicherheit auch Songs ihrer kommenden Platten spielen.

Karten für die von VISIONS präsentierten Konzerte könnt ihr ab sofort bei Eventim erwerben.

Stream: Metz - "Cellophane"

VISIONS empfiehlt:

Metz + Protomartyr

06.11. Berlin - Bi Nuu

08.11. Hamburg - Knust