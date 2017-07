Polizei weist Verschwörungstheorien rund um Chris Cornells Tod zurück

Rund um den Selbstmord von Soundgarden-Frontmann Chris Cornell ranken sich einige Verschwörungstheorien. Die Polizei aus Detroit, die den Fall untersuchte, hat nun zu einigen der Theorien Stellung bezogen, die Cornell als Opfer eines Mordes sehen, der vertuscht werden soll.

Der Detroit News gegenüber bestätigten die untersuchenden Mediziner im Fall von Chris Cornell, dass ihr Urteil zur Todesursache nach wie vor Bestand hätte. Ein Sprecher der Polizei Detroits betonte, dass es während der Untersuchungen keinerlei Hinweise auf einen Mord gegeben habe.

Michael Woody, Sprecher der Polizei von Detroit, betonte, dass seine Behörde in alle möglichen Richtungen ermittelt hätte: "Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich um etwas anderes als Selbstmord gehandelt haben könnte. Allerdings wurden wir überschwemmt von Theorien, die etwas anderes behaupteten."

Eine der Theorien rund um Cornells Tod bezieht sich auf mögliche Lücken im genauen Hergang der Nacht, in der sich Cornell das Leben nahm. Die Polizei betonte, dass es diese Lücken nicht geben würde. Mit Hilfe der Telefonate, die Cornell mit seiner Frau und sein Bodyguard mit der Polizei geführt hätten, sowie Videoaufnahmen aus dem Hotelflur, an dem die Zimmer von Cornell und seines Bodyguards lagen, hätte die Polizei jede Lücke im Verlauf der Nacht schließen können.

Eine andere Theorie, die Cornell als Opfer eines Mordes sieht, weil der Sänger kurz davor gestanden hätte, einen Kinderschänder-Ring zu enttarnen, stützte sich auf die gebrochenen Rippen Cornells, die im Autopsiebericht vermerkt waren. Wie die Detroit News belegt, sind sie eine Folge der Wiederbelebungsmaßnahmen, die an Cornell unternommen wurden. Laut einer Studie von 2014 führt eine Herz-Lungen-Massage in 90 Prozent der Fälle dazu, dass einige Rippen brechen.

Cornell war in der Nacht zum 18. Mai dieses Jahres tot in seinem Hotelzimmer in Detroit aufgefunden worden. Zwei Wochen später bestätigte die Gerichtsmedizin, dass es sich um Selbstmord gehandelt habe. Vor allem Cornells Witwe hat daran Zweifel geäußert und betont, wäre Cornell nicht unter dem Eindruck von Medikamenten gestanden, die er regelmäßig gegen seine Depressionen und Angstzustände nahm, hätte er sich nicht das Leben genommen. Cornell wurde 52 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Vicky und zwei gemeinsame Kinder.