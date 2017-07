Neue EP von Nine Inch Nails noch in dieser Woche?

Trent Reznor alias Nine Inch Nails lässt seine Fans köcheln: Nach der Ankündigung, dass er in diesem Jahr noch zwei EPs veröffentlichen wolle, eine davon vor dem 23. Juli, könnte es diese Woche soweit sein.

Ein einzelner Tweet mit den Worten "nächste Woche" sorgt bei den richtigen Bands für einen Buzz. Noch vor dem ersten Konzert der Nine Inch Nails diesen Sommer beim FYF Fest in Los Angeles sollte noch eine EP erscheinen, und wieder zögert Reznor die Veröffentlichung bis kurz vor knapp hinaus, scheint es. Die beiden EPs sind Teil einer Trilogie, deren Abschluss in den nächsten sechs bis acht Monaten kommen soll.

Bereits für vergangenes Jahr kündigte Reznor eine Veröffentlichung der Nine Inch Nails an und ließ die EP "Not The Actual Events" dann erst kurz vor Silvester vom Stapel. Mit einem Track daraus, "She's Gone Away", war er dann im Juni in einer Folge der David-Lynch-Serie "Twin Peaks: The Return" aufgetreten.

Das aktuelle Nine-Inch-Nails-Album "Hesitation Marks" war 2013 erschienen.

Tweet: Trent Reznor macht die Fans heiß