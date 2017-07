Public Service Broadcasting: Große Fanpakete-Verlosung zum Albumrelease!

Heute erscheint das neue Public Service Broadcasting-Album "Every Valley". Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, verlosen die Art-Rocker gleich zehn prall gefüllte Fanpakete.

Elektronisch unterfütterte Klangstrukturen treffen auf Samples aus Informationsfilmen, Propaganda-Material und Archiv-Aufnahmen: Public Service Broadcasting setzen ihre Songs und Sounds wie Puzzles zusammen und schaffen damit musikalische Entdeckungsreisen, die teils an Kraftwerk, teils an Indiebands wie Grandaddy erinnern.

Heute erscheint mit "Every Valley" das neue Album der Londoner. Zu diesem Anlass verlosen wir gemeinsam mit der Band zehn Fankpakete. Enthalten ist das neue Album auf Vinyl und CD sowie ein Jutebbeutel mit Bandlogo und verschiedene Stickermotive, beispielsweise bedruckt mit Songtiteln wie "People Will Always Need Coal". An der umfangreichen Verlosung könnt ihr in unserer Gewinnspielrubrik teilnehmen.

Zuletzt hatte die Band ein Video zum Song "Progress" veröffentlicht. Der Nachfolger zum Debütalbum "Inform – Educate – Entertain" ist ab heute im Handel erhältlich.

Video: Public Service Broadcasting - "Progress"