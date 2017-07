LCD Soundsystems Gavin Russom outet sich als Transgender

Gavin Russom, Keyboarder der New Yorker Dance-Punks LCD Soundsystem, hat sich in einem Interview mit dem Grindr-Webmagazin Into als Trans-Frau geoutet.

Gavin Russom identifizierte sich nach eigener Aussage schon in jungen Jahren mit dem "weiblichen Spektrum". Ihre vollständige Wandlung zur Frau begann für Russom nach eigener Aussage im vergangenen Jahr, in dem das Thema für sie "an vorderste Front" gerückt sei. Vorerst werde sie am Namen "Gavin" festhalten, aber das könne sich ändern.

Ihre Bandmitglieder - so sagte sie Into - seien "sehr unterstützend", was ihre Entscheidung angehe. Diese glaubten demnach, dass es, wenn sie jetzt sie selbst ist, die Band nur besser machen werde, weil dies ihre gemeinsame Bindung stärken würde.

Russom wollte nach eigener Aussage schon häufig öffentlich ihr Coming-out zelebrieren - habe aber jetzt das Gefühl gehabt, dass Platz dafür in der Rock- und Punk-Gemeinde für Transgender-Menschen ist. Mit ihren 43 Jahren habe sie ungefähr einmal pro Dekade den festen Willen gehabt, ihre wahre Identität preiszugeben. "Was diesen Augenblick anders macht, ist, dass ich in einer stabilen Situation in meinem Leben bin. Mit LCD Soundsystem das ganze letzte Jahr zu arbeiten und dann einen soliden Block Auszeit zu haben, um an mich selbst zu denken, war sehr wichtig für mich. Das ist, was dabei rausgekommen ist. Ich mag 'Coming-out' als Begriff nicht so sehr - aber manchmal ist es der einzige Weg, es zu sagen."

Russom war zu LCD Soundsystem hinzugestoßen, um das 2010er Album "This Is Happening" mit aufzunehmen, arbeitete mit Mastermind James Murphy im Studio seit den frühen 2000ern und hatte geholfen, das selbstbetitelte Debüt und das Folgealbum "Sound Of Silver" zu produzieren.

Am 1. September soll das neue Album "American Dream" erscheinen, von dem die Band bereits die Songs "Call The Police" und "American Dream" veröffentlicht hatte.