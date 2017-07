VISIONS empfiehlt: Wir berichten live vom Rockaue Open Air, Autogrammstunden stehen fest

Morgen findet in Bonn zum dritten Mal das Rockaue Open Air statt. Wir sind live dabei und liefern euch in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos. Außerdem präsentieren wir euch an unserem Stand wieder einige Bands bei Autogrammstunden - die Termine stehen nun fest.

Um genau zu sein sind es vier Bands aus dem VISIONS-Umfeld, die ihr auf dem Rockaue Open Air nun auch persönlich treffen könnt. Radio Havanna, Blues Pills, Danko Jones und die Spaßvögel der Kyle Gass Band unterschreiben Platten und Devotionalien, machen Fotos mit euch und plauschen gern auch mal bei einem Bierchen.

Die genauen Zeiten seht ihr weiter unten, aber ACHTUNG: Manchmal kann sich daran auch kurzfristig etwas ändern, im schlimmsten Fall müssen wir Autogrammstunden auch ganz absagen oder aber es kommen kurzfristig noch weitere Künstler hinzu. In den Social-Media-Kanälen informieren wir euch immer aktuell über Änderungen.

Ihr findet ihr uns an unserem VISIONS-Stand vor Ort auf dem Festivalgelände. Wir haben exklusive Abo-Aktionen und Festivalbags mit einer VISIONS-Ausgabe, einer Kostprobe des Veganz Superfood-Mix, einem Gizeh-Paket und mehr für euch vorbereitet. Außerdem berichten wir auf Facebook, Twitter und Instagram auch den ganzen Tag vom Festival, liefern euch Backstage-Eindrücke und die aktuellsten Infos rund um das Rockaue. Schaut bei uns rein!

Natürlich bietet das Line-up des Rockaue Festivals auch dieses Jahr ein bunte Auswahl. Neben unseren Autogrammpartnern könnt ihr unter anderem Dinosaur Pile-Up, The Pictureboks und die Dänen von Vola live erleben.

Die ganz Flinken unter euch können noch bei Eventim Tickets bekommen.

Grafik: Die VISIONS-Autogrammstunden beim Rockaue-Festival im Überblick

Grafik: Der VISIONS-Festivalbag

VISIONS empfiehlt:

Rockaue Open Air

08.07. Bonn - Rheinaue