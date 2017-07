VISIONS Herzensfestival: Open Flair ist ausverkauft

Das Open Flair Festival beglückt die Fans in Eschwege Jahr für Jahr mit einem hochkarätigen und geschmackvollen Line-up. Als Belohnung dafür ist das Event nun zum neunten Mal in Folge ausverkauft.

Das Open Flair hat sich in seiner über 30-jährigen Geschichte als eines der bedeutendsten Festivals in Deutschland etabliert. Auch die diesjährige Künstler-Riege zeigt wieder, warum das so ist: An der Spitze des Line-ups stehen die kanadischen Alternative-Rocker Billy Talent, die US-Hardcore-Punks Rise Against und das schottische Alternative-Trio Biffy Clyro.

Auch in den unteren Reihen lassen sich einige Perlen finden. Dort stehen etwa die deutsche Alternative-Hoffnung Van Holzen, die Punk-Durchstarter Adam Angst und die Indierocker Razz.

Nachdem die Veranstalter kürzlich bereits vermeldet hatten, dass die Karten für das Festival langsam knapp werden, ist das Open Flair nun offiziell ausverkauft - zum neunten Mal in Folge. Das von VISIONS präsentierte Event findet in diesem Jahr vom 9. bis zum 13. August statt.

Wer für das kommende Jahr kein Risiko eingehen will, kann sich direkt nach dem letzten Konzert am 13. August um Mitternacht seine Karten für 2018 sichern.

