Nirvana-Auftritt von 1988 in voller Länge zu sehen

1988 nahmen Nirvana ihr erstes Demo auf und versuchten kurz danach, ein Video zu den Songs zu drehen. Ausschnitte dieser Performance waren zuvor schon im Netz zu sehen gewesen, jetzt gibt es den ganzen Clip - und weitere interessante Archivaufnahmen der Band.

Am 23. Januar 1988 nahmen Nirvana ihr erstes Demo auf. Am folgenden Tag spielte die Band Halb-Playback zu ihren Songs in einer Filiale der US-Elektronikmarkt-Kette Radio Shack. Am Schlagzeug sitzt zu dieser Zeit noch Dale Crover, der später zu den Melvins stößt. Ausschnitte aus dem Auftritt waren zuvor schon aufgetaucht, jetzt kann man das gesamte, ungeschnittene Video sehen.

Das US-Magazin SPIN hat das Video, dessen Ton- und Bildqualität nur mit unterirdisch zu beschreiben ist, ausfindig gemacht. Zudem zeigt das Magazin weitere Videos von Nirvana in voller Länge, etwa zwölf Minuten, in denen die Band in der gleichen Filiale von Radio Shack im Dunkeln mit leuchtenden Plasmawürfeln spielt.

Interessanter sind dagegen die ungeschnittenen Interviews, die MTV mit Nirvana 1993 geführt hat - kurz bevor die Band für die Performance auf die Bühne ging, die später für den Konzertfilm "Live And Loud" dokumentiert wurde. Allein das Interview mit Kurt Cobain ist 90 Minuten lang. Novoselics Gespräch dauert 40 Minuten, während Dave Grohl lediglich 15 Minuten Rede und Antwort stand. Alle fünf Videos sind weiter unten eingebunden.

Video: Nirvana-Auftritt von 1988

Video: Nirvana spielen mit Plasmawürfeln

Video: MTV-Interview mit Kurt Cobain von 1993

Video: MTV-Interview mit Krist Novoselic von 1993

Video: MTV-Interview mit Dave Grohl von 1993