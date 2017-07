VISIONS Premiere: Die! Die! Die! streamen neue Single "How Soon Is Too Soon? (It's Not Vintage It's Used)"

Die! Die! Die! haben den neuen Song "How Soon Is Too Soon? (It's Not Vintage It's Used)" im Stream veröffentlicht. Dieser ist gleichzeitig die erste Single aus ihrem kommenden Album "Charme.Offensive".

Die Neuseeländer hatten bisher mit einer wilden Mixtur aus (Post-)Punk, Indie und der nötigen Prise Pop auf sich aufmerksam gemacht. Nach ihrem bislang letzten Studioalbum "S W I M" von 2014 und der EP "What Did You Expect" aus dem folgenden Jahr war es allerdings still um die Band geworden.

"How Soon Is Too Soon? (It's Not Vintage It's Used)" ist nun der erste Vorbote auf ihr neues Album "Charme.Offensive", und was immer Die! Die! Die! in der Zwischenzeit gemacht haben - sie klingen in jedem Fall deutlich zahmer als früher, jedoch mit einer deutlichen Entwicklung in puncto Sound.

Der Song beginnt mit einer Rauschen, dass sich schnell als Gitarre identifizieren lässt und durch den ganzen Track führt. Hell klingende Pop-Punk-Gitarren und ein lebendiger Bass steigern den Song und bieten die noisig-glänzende Oberfläche für die optimistisch klingenden, aber bittersüßen Gedanken von Sänger Andrew Wilson um das Hätte, Wenn und Aber den Verlassens: "Der Song handelt davon, ab wann es angebracht ist, etwas oder jemanden, den man liebt, gehen zu lassen und die Refelktionen und die Streiche, die dir dein Kopf spielt, wenn man darüber nachdenkt, was man anders hätte machen können."

Im Vergleich zu den vorherigen Werken der Band erinnert ihre aktuelle Musik mehr an Ride als an Joy Division - Die! Die! Die! schrauben den Uptempo-Post-Punk zurück und präsentieren ihren Sound deutlich Shoegaze- und Indie-lastiger, dabei immer mit hellem Noise im Hintergrund. Ob die Neuseeländer das beibehalten, zeigt sich im Herbst: Am 6. Oktober erscheint ihr neues Album "Charme.Offensive" über Sounds Of Subterrania.

Stream: Die! Die! Die! - "How Soon Is Too Soon? (It's Not Vintage It's Used)"