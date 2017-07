Able Baker Fox veröffentlichen zweite Single " Purple Mountains"

Das zweite Album "Visions" von Able Baker Foxsteht in den Startlöchern, mit der zweiten Vorabsingle "Purple Mountains" zeigt sich die der Post-Hardcore-Supergroup nun von ihrer nachdenklichen Seite.

Zehn Jahre gibt es Able Baker Fox, die sich 2007 aus Mitgliedern von Small Brown Bike, The Great Sea Serpents und The Casket Lottery gegründet hatten. Nun steht die Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Visions" kurz bevor. Lust auf die Platte macht die Band mit der zweiten Single.

Zur Intention von "Purple Mountains" erklärt Gitarrist und einer der drei Sänger der Band Nathan Ellis: "Amerika hat die Unabhängigkeitserklärung vor 241 Jahren unterschrieben und eine unabhängige Nation wurde geboren. Nach der Definition des amerikanischen Traums von [Historiker] James Truslow Adams 1931 'sollte das Leben besser und reicher für jeden sein. Jeder sollte die Möglichkeit haben sich, gemäß seiner Fähigkeiten zu verbessern'."

Der Song selbst wird von zwei flirrenden Gitarrenmelodien eröffnet, die einander umspielen, bevor Gitarrenriffs und Gesang die gesamte Energie des Tracks auf einmal entfesseln. Insgesamt zeigt sich "Purple Mountains" damit offensiver als die erste, deutlicher von Emo-Einflüssen geprägte Single "Drift" und lässt die Spannung auf den Nachfolger des Debüts "Voices" weiter wachsen. "Visions" erscheint am 25. August via Arctic Rodeo.

Stream: Able Baker Fox - "Purple Mountains"