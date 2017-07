Blink-182 zeigen alternatives Video zu "Home is Such a Lonely Place"

Foto: Screenshot Youtube

Blink-182 haben ein zweites Video zum Song "Home is Such a Lonely Place" veröffentlicht. Das konzentriert sich auf nur eines der drei Bandmitglieder.

Im ursprünglichen Clip zu "Home is Such a Lonely Place" waren alle drei Musiker von Blink-182 in Home-Recording-Optik zu sehen gewesen, wie sie sich vor einer Tour von ihrer Familie und ihren Freunden verabschieden und schließlich Shows spielen.

Das neue Video konzentriert sich nun ausschließlich auf (Neu-)Gitarrist Matt Skiba. Der geht vor dem Tourstart ins Studio, albert mit Freunden herum und lässt sich mit Fahrrädern und Motorrädern durch Los Angeles und Umgebung treiben.

"Home is Such a Lonely Place" hatten Blink-182 im April 2017 als dritte Single ihres siebten Albums "California" (2016) ausgekoppelt. Im Mai war zudem eine Deluxe-Version des Albums erschienen, die eine CD mit zwölf Bonustracks umfasst.

Matt Skiba ist seit 2015 Teil der kalifornischen Punkrocker, nachdem diese sich mit ihrem ursprünglichen Gitarristen Tom DeLonge überworfen hatten. Er spielt außerdem beim Alkaline Trio, mit dem er bislang acht Alben veröffentlicht hat.

Video: Blink-182 - "Home is Such a Lonely Place"