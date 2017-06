Newsflash (Liam Gallagher, Megadeth, Bon Iver u.a.)

Neuigkeiten von Liam Gallagher, Megadeth, Bon Iver, Morrissey, Amon Amarth, Aivery, Matt Heafy, Weezer, Aborted, Teenage Bottlerocket und einer Supergroup um Josh Homme, die eine Grundschule rockt.

+++ Liam Gallagher hat den neuen Song "Chinatown" veröffentlicht. Dieser präsentiert sich überraschend poppig und beginnt mit einem Akustik-Gitarrenintro im Stil der Lumineers. Der Folk-beeinflusste Song steht im starken Kontrast zur Rampensau-Stimme des ehemaligen Oasis-Frontmanns, der dazu radiotaugliche Melodien singt. Gegen Ende wird in einer psychedelischen Bridge dann noch der große Einfluss der Beatles auf Gallagher deutlich. "Chinatown" ist nach "Wall Of Glass" der zweite Song aus seinem kommenden Solodebüt "As You Were", das am 6. Oktober erscheint. Zuletzt hatte der Sänger die Tracklist des Albums getweetet.

Stream: Liam Gallagher - "Chinatown"

+++ Megadeth nehmen Ende des Jahres ihr neues Album auf. Das verriet Sänger und Gitarrist Dave Mustaine in einem Interview mit Katt Rock 100,5: "Wir planen, zurück ins Studio zu gehen. Wir [...] werfen am Ende des Jahres ein paar Ideen zusammen. Wir denken über Dezember oder November nach." Das aktuelle Album der Thrash-Metaller, "Dystopia", war Anfang letzten Jahres entschieden. Zuletzt hatte Mustaine in einigen rätselhaften Tweets Gerüchte über die Zukunftsprojekte seiner Band angeregt.

+++ Bon Iver hat eine Europa-Tour angekündigt. Die Neo-Folk-Band von Kreativkopf Justin Vernon wird im September mehrere Shows in Irland, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien spielen. Tickets gibt es seit heute auf seiner offiziellen Webseite. Termine für Deutschland sind bislang nicht bestätigt.

Live: Bon Iver

15.9. Cork, Irland – Opera House

19.9. Utrecht, Niederlande – TivoliVredenburg

21.-23.9. Paris, Frankreich – Salle Pleyel

25.9. Blackpool, England – Blackpool Opera House

27.-28.9. Edinburgh, Schottland – Playhouse

+++ Der erste Trailer für das Morrissey-Biopic wurde veröffentlicht. Der ehemalige The Smiths-Sänger wird in "England Is Mine" als ein introvertierter, aber sehr engagierter Musikfreak gezeigt. Der Film wird inszeniert von Mark Gill und erzählt die Jugend des Sängers, bis er den Gitarristen Johnny Marr kennenlernte, mit dem er seine weltbekannte Band gegründet hatte. Das Biopic ist von Morrissey selbst nicht authorisiert und erscheint am 4. August in den Kinos.

Video: "England Is Mine" (Trailer)

'England Is Mine', the trailer for the new Morrissey biopic.pic.twitter.com/z0fKmPTjVM — The Garage Flower (@TGFblog_) 30. Juni 2017

+++ Amon Amarth haben eine Vinyl-Wiederveröffentlichung zweier Alben angekündigt. "Fate Of The Norns" von 2004 und "With Oden On Our Side" von 2006 erscheinen in limitiertem 180-Gramm-Vinyl in unterschiedlichen Farben. Diese sind den jeweiligen Händlern vorbehalten. Ihr könnt euch die Alben bei Metalblade vorbestellen. Das Label plant, alle Alben der Viking-Metaller neu auf Vinyl herauszubringen.

+++ Aivery haben den neuen Song "Disregard" veröffentlicht. Dieser zeichnet sich durch seine stark verzerrten, noisigen Gitarren, seinen dennoch klaren Klang und im starken Kontrast dazu lieblichen Gesang aus. Das dazugehörige Lyric-Video zeigt eine Wanderung durch Sträucher aus der Perspektive der ersten Person. Am 1. September erscheint "Because", das Debütalbum der Österreicher, aus dem bereits der Song "Don't Dare" erschienen war. Im Herbst tourt die Band zudem durch Deutschland und Österreich.

Video: Aivery - "Disregard"

Live: Aivery

08.09. Graz - Volkshaus

09.09. Ternitz - Nitzfest

14.09. Berlin - Internet Explorer

16.09. Lüneburg - Anna und Arthur

17.09. Frankfurt/Main - Cafe Exzess

19.09. Innsbruck - Jellyfish Music Bar

20.09. Nürnberg - K4 Festsaal

13.10. Wien - Sargfabrik

+++ Matt Heafy hat "Dammit" von Blink-182 gecovert. Der Trivium-Gitarrist benutzt hier lediglich eine Akustik-Gitarre und eine Loop-Station. Laut eigener Aussage ist er selbst großer Fan der Pop-Punk-Band: "Ich habe Blink schon immer geliebt, und ich wollte 'Dammit' covern, aber ich wusste, dass es anders sein sollte." Seine Version erinnert dabei mehr an Johnny Cash. Heafy hatte erst kürzlich Chers "If I Could Turn Back Time" gecovert.

Video: Matt Heafy - "Dammit" (Blink-182-Cover)

+++ Weezer haben eine Akustik-Version von "Feels Like Summer" veröffentlicht. Der Song ist hier lediglich mit Akustik Gitarre und ein paar Percussions instrumentiert, trotzdem aber auf Hochglanz produziert. Die radiotaugliche erste Single des kommenden Albums der Alternative-Rocker war im März zusammen mit einem Musikvideo erschienen. Wann dieses verfügbar sein wird, ist jedoch noch unklar.

Stream: Weezer - "Feels Like Summer" (Akustik-Version)

Live: Weezer

15.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Köln - E-Werk

+++ Aborted haben ihren neuen Song "Bathos" veröffentlicht. Mit düster-brodelnden Gitarren, rasantem Grindcore-Schlagzeug und und finsteren Screams entfaltet dieser den typischen Deathcore-Sound der Band. Der Track ist der Titelsong der neuen EP der Band, die heute erschienen ist.

Stream: Aborted - "Bathos"

+++ Teenage Bottlerocket haben ein Musikvideo zum Song "Why The Big Pause" veröffentlicht. Dieser nimmt seinen Titel sehr ernst: Der fröhliche Pop-Punk-Track wird in seiner Mitte von einem Drum-Break unterbrochen, der durch seine Länge sehr humorvoll die Hörgewohnheiten bricht. Der Clip ist ähnlich abgedreht und zeigt einen Bären, der sich in einer Kneipe sehr über die ausgestöpften Köpfe seiner Artgenossen erschrickt. Der Song stammt von dem neuen Album "Stealing The Covers", das am 14. Juli erscheint. Am selben Tag veröffentlicht die Band außerdem eine Seven-Inch-Single mit dem Titel "Going Back To Wyo".

Video: Teenage Bottlerocket - "Why The Big Pause"

+++ Das Ende der Grundschule ist für alle Kinder ein ganz besonderes Ereignis. Für einige Schüler dürfte das Finale dieses Lebensabschnitts aber noch wesentlich außergewöhnlicher gewesen sein. Ein im Netz kursierendes Video zeigt den Auftritt von Josh Homme, Brody Dalle und Garbage-Drummer Butch Vig bei einer Grundschul-Abschlussfeier. Dort spielten sie Cheap Tricks "Surrender". Wie viele der Kinder sich nun wohl vornehmen, später einmal Rockstars zu werden?

Instagram-Post: Josh Homme tritt in Grundschule auf