Herzensfestival: VISIONS berichtet live vom Vainstream, Autogrammstunden stehen fest

Am kommenden Samstag steigt in Münster unser Herzensfestival Vainstream Rockfest am Hawerkamp. Wir sind vor Ort und berichten live in den sozialen Netzwerken vom Metal-, Hardcore- und Punk-Highlight - und präsentieren euch neben den beiden Hauptbühnen einige Musiker in unseren Autogrammstunden, deren Zeitplan nun feststeht.

Ein paar Künstler aus dem Vainstream-Line-up werdet ihr am VISIONS-Autogrammstand persönlich kennen lernen können. Foto, Unterschrift und ein nettes Gespräch sind ab Samstagmittag mit Punk-Singer/Songwriter Dave Hause, den Rogers, Northlane, Obey The Brave, den Hardcore-Punk-Rüpeln Comeback Kid und der Metalcore-Band Of Mice And Men möglich. Weiter unten findet ihr die genauen Zeiten.

ACHTUNG: Zeiten können sich immer kurzfristig ändern, manchmal müssen wir Autogrammstunden auch ganz absagen oder aber es kommen kurzfristig noch weitere Künstler hinzu. In den Social-Media-Kanälen informieren wir euch immer aktuell über Änderungen.

Neben dem Autogrammzelt an den Hauptbühnen, findet ihr uns auch an unserem VISIONS-Stand vor Ort auf dem Festivalgelände. Wir haben exklusive Abo-Aktionen und Festivalbags mit einer VISIONS-Ausgabe, einer Kostprobe des Veganz Superfood-Mix, einem Gizeh-Paket und mehr für euch vorbereitet. Außerdem berichten wir auf Facebook, Twitter und Instagram auch den ganzen Tag vom Festival, liefern euch Backstage-Eindrücke und die aktuellsten Infos rund um das Vainstream. Schaut bei uns rein!

Neben den genannten Künstlern trumpft das Vainstream dieses Jahr auch noch mit den irisch-amerikanischen Folk-Punks Dropkick Murphys, den Broilers und der Hardcore-Band A Day To Remember.

Mittlerweile sind alle 12.000 Karten für das Festival vergriffen.

Grafik: Die VISIONS-Autogrammstunden beim Vainstream im Überblick

VISIONS Herzensfestival:

Vainstream Rockfest

02.07. Münster - Am Hawerkamp