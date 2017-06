Mogwai stellen neuen Song "Party In The Dark" vor

Langsam wird es ernst: Die Postrocker Mogwai veröffentlichen die zweite Vorabsingle zu ihrem bald erscheinenden Album "Every Country's Sun". Diesmal sogar mit Gesang.

Ein Merkmal, das bei Mogwai eigentlich selten ist. Dabei hat Stuart Braithwaite entgegen seiner eigenen Meinung eine ziemlich starke Stimme, das hat er in der Vergangenheit oft genug bewiesen, sei es bei "Take Me Somewhere Nice" von "Rock Action" oder bei "Blues Hour" von "Rave Tapes".

Die neue Single "Party In The Dark" erinnert mit ihren übereinandergeschichteten Vocals und der erhöhten Geschwindigkeit aber eher an "Teenage Exorcists" von der 2014er-EP "Music Industry 3. Fitness Industry 1.". Im Gegensatz zum kürzlich mit einem Video ausgestatteten Vorabsong "Coolverine" spielt hier Melancholie eher eine untergeordnete Rolle - man kann dazu prima das Tanzbein schwingen.

Erscheinen werden beide Songs am 1. September auf "Every Country's Sun", dem insgesamt neunten Album der Schotten. Dann kann man alle elf neuen Nummern in Deutschland bei fünf von VISIONS präsentierten Terminen live erleben. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video-Stream: Mogwai - "Party In The Dark"

VISIONS empfiehlt:

Mogwai

14.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Hamburg - Docks

17.10. Köln - E-Werk

02.11. Leipzig - Täubchenthal

03.11. München - Backstage