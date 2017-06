VISIONS empfiehlt: The Picturebooks kündigen 60 Shows in Europa an

Da haben sich zwei was vorgenommen: Das Gütersloher Rockduo The Picturebooks wird eine Europatournee mit ganzen 60 Daten durchziehen - 21 davon im deutschsprachigen Raum.

Abgesehen von den elf Festival-Shows natürlich, die The Picturebooks alias Fynn Grabke und Philipp Mirtschink bis Anfang September sowieso spielen werden. Kurz danach, am 13., startet dann aber die "Home Is A Heartache Tour", welche die zwei von England nach Tschechien, von Ungarn nach Spanien und zurück führen wird. 19 von den 21 Daten präsentiert VISIONS nur allzu gerne, denn das Album zur Tour steht bei uns nach wie vor hoch im Kurs. Tickets gibt es ab sofort bei Eventim, und auch das Sankt Hell Festival bietet bereits verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.

Zuletzt haben wir The Picturebooks in unserem Rockduos-Special in VISIONS 292 geehrt, zudem hat die Band ein Video zum Song "I Need That Oooh" vorgestellt.

VISIONS empfiehlt:

The Picturebooks - Home Is A Heartache Tour 2017

13.09. Bielefeld - Forum

14.09. Hamburg - Molotow

20.09. Köln - Blue Shell

22.09. A - Wien - B72

23.09. A - Graz - PPC

26.09. CH - Zürich - Dynamo

27.09. CH - Luzern - Konzerthaus Schüür

28.09. CH - Bern - ISC

06.12. Düsseldorf - Pitcher

07.12. Stuttgart - Goldmarks

08.12. Bremen - Magazinkeller

09.12. Kiel - Roter Salon

14.12. Münster - Jovel

15.12. Wiesbaden - Schlachthof

16.12. Moers - Bollwerk 107

17.12. Hannover - Lux

20.12. Nürnberg - Club Stereo

22.12. Dresden - Scheune

23.12. Leipzig - Werk 2

Live: The Picturebooks

30.06. CH - Lugano - Swiss Harley Days

01.07. CH - Lugano - Swiss Harley Days

07.07. Bochum - Bochum Total

08.07. Hamminkeln - Thunderbike

08.07. Bonn - Rockaue

21.07. Karlstadt - Umsonst & Draußen

22.07. Riegsee - Raut Oak Festival

26.07. München - Free & Easy-Festival

04.08. Hannover - Fährmannsfest

19.08. Hohenstein-Ernsttal - Sound Of Art Festival

09.09. A - Faak - European Bike Week

25.11. A - Wien - Fuzzfest

27.12. Hamburg - Sankt Hell Festival