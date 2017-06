VISIONS Premiere: Ufomammut streamen neuen Song "Zodiac"

Im Piemont braut sich was zusammen. Die Italiener Ufomammut machen sich bereit für ihr neues Album "8" und schicken ihm das zehnminütige "Zodiac" voraus - hört den Track bei uns exklusiv.

Schon die Konzerte von Ufomammut sind ein Erlebnis: Unterstützt durch ein Grafik-Studio, das bewegte Projektionen hinter die Band wirft, erweitert sich die psychedelische Doom-Metal-Ekstase des Trios um eine zusätzliche Komponente. Das noch aktuelle Album "Ecate" ist zwar erst knapp zwei Jahre her, dennoch brennen Poia, Urio und Vita wieder darauf, euch zu zeigen, wie man schleppende Riffs und Geschwindigkeit belissimo unter einen Hut bringen kann. Der erste Beweis nennt sich "Zodiac" und steht ab sofort exklusiv bei VISIONS zum Stream bereit.

Erscheinen wird das neue Album "8" am 22. September beim Neurosis-Label Neurot, knapp zwei Wochen später gehen Ufomammut auf Tour. Tickets für die regulären Konzerte gibt es bei Eventim.

Zuletzt gab die Band mit einem Studiobericht Einblick in die Arbeiten an "8".

Stream: Ufomammut - "Zodiac"

Live: Ufomammut

05.08. Waldhausen - Lake On Fire Festival

05.10. Wiesbaden - Schlachthof

06.10. Pratteln - Up In Smoke Festival

08.10. Bielefeld - Forum

17.10. Berlin - Lido

18.10. Hamburg - Markthalle

19.10. Leipzig - Werk 2

22.10. München - Keep It Doom Festival