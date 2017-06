Wolves In The Throne Room kündigen neues Album "Thrice Woven" an

Die Ambient Black Metaller Wolves In The Throne Room sind zurück: Im Herbst erscheint ihr neues Album "Thrice Woven" - und hat zwei prominente Gäste zu bieten.

War "Celestite" von 2014 noch ein Ambient-Nachschlag zu "Celestial Lineage", machen Wolves In The Throne Room sich nun bereit, nach sechs Jahren ein vollwertiges Album vorzulegen. "Thrice Woven" wird am 22. September über das bandeigene Label Artemisia erscheinen. Bereits Anfang 2016 hatten die Gebrüder Weaver und Kody Keyworth die Arbeiten am Album verkündigt, zuvor stand aber noch eine Reissue ihres Debüts "Diadem Of 12 Stars" an.

Auf dem neuen Album werden auch Steve Von Till und Anna Von Hausswolff zu hören sein. Der Co-Frontmann von Neurosis gastiert auf "The Old Ones Are With Us", während die Doom-Organistin aus Schweden in "Born From The Serpent's Eye" und "Mother Owl, Father Ocean" in ihrer Muttersprache singt. Außerdem ist der türkische Harfenist Zeynep Oyku mit von der Partie.

Einen Video-Teaser sowie das Cover-Artwork und die Tracklist zu "Thrice Woven" seht ihr weiter unten. Eine für August angesetzte Tour führt Wolves In The Throne Room nach Belgien, Osteuropa und Russland. Konzerte im deutschsprachigen Raum stehen noch nicht fest.

Video: Wolves In The Throne Room - "Thrice Woven" (Video-Teaser)

Cover & Tracklist: Wolves In The Throne Room - "Thrice Woven"

01. "Born From The Serpent's Eye"

02. "The Old Ones Are With Us"

03. "Angrboda"

04. "Mother Owl, Father Ocean"

05. "Fires Roar In The Palace Of The Moon"