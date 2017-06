Zwei sind 'ne Party: Großes Rockduos-Special in VISIONS 292

Gefühlt gab es noch nie so viele Rockduos wie derzeit. In jeder möglichen Kombination tun sie sich zusammen und proben den krachigen Aufstand. Ob mit oder ohne Hilfe entsprechender Effektgeräte: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In VISIONS 292 küren wir die 25 besten Rockduos.

Beste Freunde, Geschwister, Pärchen? Keine Gitarre oder keinen Bass? Trotz der begrenzten Besetzung sind die Kombinationsmöglichkeiten mannigfaltig, und oftmals erhalten Rockduos gerade durch ihre zunächst außergewöhnlich anmutende Erscheinungsform ein Alleinstellungsmerkmal, das auch ihre Musik interessant bis großartig werden lässt.

Die Redaktion hat die Köpfe zusammengesteckt, zwischen The Picturebooks, Deap Vally, Mantar und Japandroids noch viele Kandidaten ausgemacht und herausgefunden, was sie so besonders macht.

Wer unsere unumstößliche Nummer eins geworden ist, wie der historische Hintergrund zu Duos ist und vieles mehr erfahrt ihr in VISIONS 292 - ab morgen am Kiosk.