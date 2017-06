Alben 2017: Die 25 besten Platten des 1. Halbjahres

Welche Platten haben uns bisher 2017 vollends überzeugt, welche alten Helden haben weitere Glanzleistungen gezeigt, welche Newcomer unsere Aufmerksamkeit geweckt? Die VISIONS-Redaktion hat die 25 besten Alben der vergangenen sechs Monate gewählt - ohne Ranking, geordnet nur nach Veröffentlichungsdatum.

Run The Jewels - "Run The Jewels 3" (20.01.)

Werden die jetzt mit jedem Album noch besser? Run The Jewels haben die Beats, den Flow und wieder ein Zack de la Rocha-Feature, um den Zeitgeist jederzeit mit 16 Takten in Grund und Boden zu rappen. | zur Rezension

Cloud Nothings - "Life Without Sound" (27.01.)

Ein bisschen mehr melancholische Melodien, ein bisschen weniger Hass und Rumpel-Krach: Das vierte Cloud Nothings -Album fängt Dylan Baldis wüstes Indie-Gitarren-Slackertum stärker in Weezer-Nähe ein. | zur Rezension

Japandroids - "Near To The Wild Heart Of Life" (27.01.)

Wer ist hier der Boss? Der großgestige Indierock-Lärm der Japandroids entdeckt auf dem Quasi-Comebackalbum Effekte, Milde und seinen inneren Bruce Springsteen . | zur Rezension

Kreator - "Gods Of Violence" (27.01.)

Höher, schneller, weiter - Kreator : Das 14. Studioalbum verteidigt mit einer ins Extrem getriebenen Mischung aus fiesem Thrash-Gemetzel und bombastischen Metal-Hymnen selbstbewusst und unterhaltsam den Thron des Teutonic Thrash Metal. | zur Rezension

Beachheads - "Beachheads" (03.02.)

Zwei Kvelertak -Köpfe toben sich erfolgreich im Power Pop aus: Das Beachheads -Debüt ist infektiös gut gelaunt - obwohl es öfter traurige Themen verhandelt. | zur Rezension

Meat Wave - "The Incessant" (17.02.)

So eingängig wie bei Meat Wave klang ausgeweideter Noise-Punk selten - und gleichzeitige hat Produzent Steve Albini der Band mit diesem Album noch etwas mehr Direktheit und Kante beschert. | zur Rezension

Crystal Fairy - "Crystal Fairy" (24.02.)

King Gizzard & The Lizard Wizard - "Flying Microtonal Banana" (24.02.)

Micro-was? King Gizzard & The Lizard Wizard nutzen auf dem ersten von fünf für dieses Jahr angekündigten Alben umgebaute Instrumente, um Töne jenseits der westlichen Halbton-Skala spielen zu können - und machen daraus einen manischen Psych-Trip ins Orientalische. | zur Rezension

Spidergawd - "IV" (24.02.)

Personalwechsel können Spidergawd nichts anhaben: Der Ex- Motorpsycho -Ableger liefert auf dem vierten Album in vier Jahren weiterhin die schönste Classic-Rock-Impulse und beiläufigen Hits für die Gegenwart. | zur Rezension

Van Holzen - "Anomalie" (03.03.)

Gerade volljährig und dann so ein Debüt? Zwischen der Dampfwalzen-Power von Royal Blood , der Sexyness von den Queens Of The Stone Age und der Anti-Haltung von Die Nerven haben Van Holzen eines der Debüts des Jahres abgeliefert. | zur Rezension

Sorority Noise - "You're Not As _____ As You Think" (17.03.)

Krachige Indie-Hymnen gegen Schmerz und Tod: Sorority Noise täuschen ihre Hörer einfühlsam - auf ihrer neuen Platte kleiden sie dunkle Gedanken und Gefühle und aufrührerischen Emorock. | zur Rezension

Body Count - "Bloodlust" (31.03.)

Zuhören, Motherfucker: Body Count feiern in einer US-Gegenwart zwischen Polizeigewalt und Diskriminierung ihre Wiedergeburt als zorniges Polit-Crossover-Sprachrohr der Entrechteten. Das fällige, aber ernstere Update zum bahnbrechenden 1992er Debütalbum. | zur Rezension

Mastodon - "Emperor Of Sand" (31.03.)

Ihr neues Album ist Mastodon s Integrationswerk: Die Sludge-Härte, die Prog-Metal-Höhen, die süßen Pop-Momente und die lässigen Classic-Rock-Anleihen - alles da, alles perfekt verschmolzen. | zur Rezension

Clowns - "Lucid Again" (14.04.)

Fucked Up -Fans aufgepasst: Clowns nehmen sich für ihr neues Album die melodischen Hardcore-Epen der Kanadier zum Vorbild und fahren das Geprügel ein wenig zurück. | zur Rezension

Zeal & Ardor - "Devil Is Fine" (16.04.)

Sklaven-Blues trifft Black Metal - Zeal & Ardor sind eine der ganz großen stilistischen Überraschungen des Jahres. Ihr Sound? Ein brodelndes, unheiliges Gemisch, das man so noch nicht gehört hat. | zur Rezension

At The Drive-In - "Inter Alia" (05.05.)

17 Jahre nach dem Meisterwerk "Relationship Of Command" hat niemand mehr auf ein neues Album der Posthardcore-Hyperventilierer At The Drive-In gewartet. Vielleicht packt es einen gerade deshalb noch einmal wie damals. | zur Rezension

Slowdive - "Slowdive" (05.05.)

Das Comeback-Album von Slowdive erklärt nochmal, warum man die Rückkehr der Shoegaze-Heroen herbeisehnen durfte: Niemand im Genre lässt so viel Kraft so leicht und frei klingen wie die Briten. | zur Rezension

Love A - "Nichts ist neu" (12.05.)

Love A werden mit ihrer vierten Platte zwar nicht handzahm, lassen aber ein bisschen mehr Verletzlichkeit zu. Gegen das Schlechte in der Welt ätzt die Band aber auch weiterhin, der Post-Punk dazu pulsiert hier öfter noch ein bisschen düsterer und fließt noch ein bisschen weicher als zuletzt. | zur Rezension

The Tidal Sleep - "Be Water" (29.05.)

Druckvoller Post-Hardcore, melancholische Verzweiflung: The Tidal Sleep ist mit ihrer neuen Platte ein starker Zweiklang gelungen. | zur Rezension

Kraftklub - "Keine Nacht für Niemand" (02.06.)

"Du verdammte Hure!" - Kraftklub provozieren und politisieren auf ihrer dritten Platte etwas mehr, die typischen Kraftklub-Indie-Smasher bedienen sich bei fünf Dutzend Songs der Musikgeschichte, Sven Regener und Farin Urlaub steuern Gastgesang bei. | zur Rezension

Mutoid Man - "War Moans" (02.06.)

ALternative, Mathcore und Thrash Metal feiern ein Fest. Mutoid Man s zweites Album ist ein dynamischer Ritt durch alles, was schon mal mit einer Gitarre richtig schön Krach machen wollte-. Betonung auf "schön" und "Krach" gleichermaßen. | zur Rezension

Rise Against - "Wolves" (09.06.)

Krallen raus: Rise Against zeigen sich auf ihrem achten Studioalbum wieder etwas angriffslustiger. Am Stadion-Punkrock für die gerechte Sache ändert das natürlich nichts. Zum Glück. | zur Rezension

Royal Blood - "How Did We Get So Dark?" (16.06.)

Mehr Sex, mehr Funk, mehr Selbstbewusstsein: Royal Blood maximieren auf ihrem zweiten Album sich selbst für die ganz großen Bühnen, ohne ihre Dampfwalzen-Identität zu vergessen. | zur Rezension

Bison - "You Are Not The Ocean You Are The Patient" (23.06.)

Post Metal, Thrash, Doom, klassischer Heavy Metal - Bison gelingt die Fusion all ihrer Einflüsse mittlerweile perfekt. Wer das Mastodon schätzt kommt auch mit diesem kraftvollen Büffel auf seine Kosten. | zur Rezension

Algiers - "The Underside Of Power" (23.06.)

"Gospel-Punk" nennen manche Algiers ' Sound. Der kommt hier auf ihrem zweiten Album so krachend und wütend, aber auch soulig und empathisch daher wie noch nie. | zur Rezension