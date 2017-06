Queens Of The Stone Age spielen neuen Song "The Evil Has Landed" live

In der vergangenen Woche spielten die Queens Of The Stone Age ihr erstes Konzert seit zwei Jahren. Mit "The Evil Has Landed" stellte die Band dort einen neuen Song vom kommenden Album "Villains" vor.

Bei der Show am vergangenen Donnerstag spielten die Queens Of The Stone Age nicht nur "The Way You Used To Do", die erste Single des neuen Albums "Villains", sondern stellten mit "The Evil Has Landed" einen weiteren Song der Platte erstmals vor.

Allerdings gibt es von dem Song nur den Mitschnitt eines Fans - und die Tonqualität ist alles andere als gut. Trotzdem lässt sich ausmachen, dass "The Evil Has Landed" über den typisch eckigen Groove der Queens Of The Stone Age verfügt, der hier wie in der ersten Single "The Way You Used To Do" mit ein paar Disco_Anleihen versehen ist.

"Villains" erscheint am 25. August bei Matador. Im November kommen die Queens Of The Stone Age auf Tour nach Deutschland. Karten sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Queens Of The Stone Age - "The Evil Has Landed" (Live at Niagara Falls)

VISIOSN empfiehlt:

Queens Of The Stone Age

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle