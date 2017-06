VISIONS empfiehlt: INVSN kommen auf Tour

Momentan widmet sich Refused-Frontmann Dennis Lyxzén wieder seiner Post-Punk-Band INVSN - und kommt mit deren zweitem Album "The Beautiful Stories" im Herbst bei uns auf Tour.

Fast ein Dutzend Shows werden INVSN im Oktober in Deutschland spielen, darunter auch zwei Festival-Auftritte. Ansonsten zieht es die Band eher in die kleineren bis mittleren Läden, in denen ihre energetische, hitzige Post-Punk-Performance noch besser zur Geltung kommt als auf den großen, offenen Bühnen. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim.

INVSN können dann aus dem Fundus von zwei Alben schöpfen: Nach dem Debüt (2013) veröffentlichten die Schweden gerade den Nachfolger "The Beautiful Stories". Der inszeniert ihren treibenden Post-Punk nicht nur rhythmischer, schwüler und erotischer, sondern rückt auch Lyxzéns lebenslange Freundin und musikalische Gefährtin Sara Almgren stärker nach vorn - wie man es bereits in der Leadsingle "Immer zu" hören konnte.

Auch die Songs "I Dreamt Music" und "This Constant War" waren vorab zu hören gewesen beziehungsweise von der Band mit einem Video versehen worden.

VISIONS empfiehlt:

INVSN

11.10. Hamburg - Hafenklang

12.10. Berlin - Musik & Frieden

13.10. Nürnberg - Club Stereo

14.10. Hameln - Autumn Moon Festival

15.10. Leipzig - Moritzbastei

17.10. München - Strom

18.10. Münster - Gleis 22

19.10. Wiesbaden - Schlachthof

20.10. Saarbrücken - Colors Of Pop Festival

21.10. Weinheim - Cafe Central

22.10. Köln - Studio 672