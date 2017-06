Mastodon zeigen humorvolles Video zu US-Tour

Foto: Screenshot Youtube

Die Sludge-Metaller Mastodon beweisen erneut Humor: In einem Video zum Start ihrer US-Tour werden sie von einem Angestellten einer bekannten US-Brauerei für Promotion-Zwecke eingespannt - und der Clip nimmt Musiker-Dokus und Dokutainment gleichermaßen aufs Korn.

Andy Riggs nennt sich der sogenannte "Tour Guide" der Biermarke, die Mastodon im kommenden Herbst auf Tour begleiten wird. Sofort stellt er einige Regeln klar: "Ihr müsst es trinken, essen, atmen!", fordert er, während Gitarrist und Schmunzelmonster Brent Hinds fragt, was "Brand Visibility" überhaupt bedeuten soll. Da kann Troy Sanders nur demonstrativ mit den Augen rollen. In der Folge entwirft Riggs ein 68-seitiges Handbuch zum Thema, schmiert Produktionsmanager Darren Sanders (Troys Bruder) und tränkt Hinds' Frühstücksflocken in Gerstensaft. Der Bogen ist schnell überspannt und die Band muss Methoden finden, ihren ungeliebten Aufpasser beschäftigt zu halten.

Zuletzt gab es eher beschauliche Meldungen aus Atlanta, Georgia: Nach einem Antrag auf offener Bühne ehelichte Brent Hinds seine Angebetete nur einen Monat später. Außerdem gibt es seit Mai eine Compilation mit Schlaflied-Versionen von Songs der vier Spaßvögel.

Ob Mastodon auch in Deutschland übertrieben offensichtlich Bierdosen in die Kameras halten, könnt ihr an drei Terminen Ende Juni und Anfang Juli selbst herausfinden. Tickets für die von uns präsentierten Shows gibt es bei Eventim. Als Support mit dabei sind die Belgier Steak Number Eight.

Video: Mastodon und ihr neuer Tour Guide

VISIONS empfiehlt:

Mastodon + Steak Number Eight

26.06. Stuttgart - LKA Longhorn

28.06. Hamburg - Docks

06.07. Frankfurt/Main - Batschkapp