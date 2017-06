Foo Fighters spielen neuen Song "Sunday Rain" live

Offenbar können es die Foo Fighters kaum erwarten, ihr neues Album unter die Leute zu bringen: Vor zwei Tagen stellte die Band in Lettland einen weiteren neuen Song daraus vor. Ein Konzertbesucher filmte die Premiere des zurückgenommen-grungigen "Sunday Rain".

Nach der mit einem schrägen Video veröffentlichten Single "Run" und den beiden bereits live vorgestellten "The Sky Is A Neighborhood" und "La Dee Da", ist "Sunday Rain" bereits der vierte Song, den die Foo Fighters vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums präsentieren. Der zurückgenommene Track beginnt mit einem melodischen Riff, bevor ein brodelnder Bass und ein langsames Schlagzeug übernehmen. Im Refrain nehmen die Instrumente dann etwas Fahrt auf, ein Grunge-Einschlag und ein leichter Eagles Of Death Metal-Vibe machen den Song aus.

Die Foo Fighters präsentierten "Sunday Rain" vergangenen Mittwoch bei einem Konzert in Riga, einen Fan-Mitschnitt von der Performance findet ihr weiter unten. Das dazugehörige neue Album hatte die Band Anfang der Woche angekündigt. Es erscheint unter dem Titel "Concrete And Gold" am 15. September bei Sony.

In den kommenden Wochen sind die Foo Fighters auf ausgewählten Headliner-Konzerten und Festivals in Europa live zu erleben, ihre bislang einzige Deutschland-Show 2017 spielen sie am 10. September beim Lollapalooza Festival nahe Berlin.

Foo Fighters - "Sunday Rain" (live)

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival

26.06. Budapest - Budapest Arena

27.06. Prag - O2 Arena

30.06. Roskilde - Roskilde-Festival

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Paris - AccorHotels Arena

06.07. Madrid - Mad Cool Festival

07.07. Algés - NOS Alive Festival

10.09. Hoppegarten - Lollapalooza Festival