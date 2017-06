Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Diesmal mit den neuen Alben von King Gizzard & The Lizard Wizard, Algiers, Rozwell Kid und Bent Knee. Zur Platte der Woche küren wir "You Are Not The Ocean You Are The Patient" von Bison.

King Gizzard & The Lizard Wizard - "Murder Of The Universe"

Mit "Murder Of The Universe" veröffentlichen King Gizzard & The Lizard Wizard bereits ihr zweites Album in diesem Jahr - und weitere sollen folgen. Nachdem die Australier sich auf "Flying Microtonal Banana" mit orientalischen-mikrotonalen Skalen auseinander gesetzt hatten, verfolgt die Band auf ihrer neuen Platte ein dramaturgischeres Konzept. Das neue Werk der Psychrocker erzählt eine futuristische SciFi-Geschichte. Dazu benutzt die Band eine omnipräsente Erzählerin, lückenlos ineinander übergehende Songs und ihren nach wie vor experimentellen und innovativen Sound voller flimmernder Synthesizer und surrend-psychedelischen Gitarren. King Gizzard bewahren sich dabei stets den Mut zu neuen Wagnissen. So finden sich auf mehreren Songs mongolische Kehlkopfgesänge, die den rasanten Klang-Räuschen einen düstereren Kniff verleihen. Ein spannendes Konzept, das die Band aber vielleicht schon mit dem nächsten Album wieder erneuern wird.

Algiers - "The Underside Of Power"

Algiers widmen sich auch auf ihrer zweiten Platte funkigem Indierock, der mit R'n'B und Soul angereichtert ist. Dabei schaffen es die US-Amerikaner, ihren Sound sowohl tanzbar als auch experimentell-atmosphärisch zu gestalten. Der Opener "Walk Like A Panther" inszeniert zum Beispiel klirrende Elektronik auf einem hetzenden Beat und erzeugt mit übersteuerndem und verzerrtem Gesang wummernden Noise. "Death March" schafft es, schillernde Kraftwerk-Synthesizer in düstere Industrial-Stimmung zu transformieren. "Cleveland" verkörpert wiederum den exzentrischen Gospel-Gedanken, scheut sich aber trotzdem nicht, mit scharfen Dissonanzen einen Gegenpol zu erschaffen. So entsteht ein spannendes Werk, das in vielen Welten zuhause ist, aber trotzdem nie orientierungslos wirkt.

Rozwell Kid - "Precious Art"

Alternative-Rock, Punk, Indie und Noise: Rozwell Kid bleiben ihrer musikalischen Vielfalt auf ihrem viertem Album "Precious Art" weiter treu. Auf der Platte sind punkig angeschlagene Gitarren besonders dominant, gerade bei den vorab veröffentlichten Singles "UHF On DVD" und "Wendys Trash Can", die den Geist der 90er atmen. Die US-Rocker können aber auch anders: "Booger" kommt im Midtempo mit einer klaren Indierock-Melodie daher, während "Boomerang" und "Total Mess" im Noiserock spielen. Zwischen all den noisig-heulenden Gitarren, hart-punkigen Riffs und schnell-krachenden Schlagzeugbeats stecken aber auch ruhige, gefühlvolle Indie-Songs wie "MadTV".

Bent Knee - "Land Animal"

Schönheit und Komplexität zu verbinden, ist ein schmaler Grad. Bent Knee wagen die Herausforderung mit viel Liebe zum Detail und überzeugen auf ganzer Linie: Ungerade Taktarten, alternative Harmonieverläufe und eine waghalsige Gesangsmelodik der Sängerin Courtney Swain dominieren das Werk dabei genauso wie tiefe Emotionen und eine nicht zu verachtende Hingabe zur Eingängigkeit. Und obwohl man "Land Animal" die durchkomponierten Arrangements anhört, tut das der Frische der sechs Musiker keinen Abbruch: Ihr viertes Album wird gerade dadurch noch zeitloser, jedes Instrument wird mit einer fast klassischen Ernsthaftigkeit gespielt und dabei immer in den Dienst der Songs gestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten: "Holy Ghost" schlägt bis zum grandiosen Finale gefühlt zehn Haken, "Belly Side Up" überzeugt mit simplem Beat und Synthesizer-Solo durch seinen Pop-Ansatz, und der alles überragende Titelsong verbindet intelligente Progressivität und wunderschöne Eingängkeit in Perfektion.

Unsere aktuelle Platte der Woche, "You Are Not The Ocean You Are The Patient" von Bison, und alle weiteren Neuerscheinungen der Woche, findet ihr in unserer Übersicht.