Manchester Orchestra zeigen Video zu neuem Song "The Alien"

Schlag auf Schlag: Nachdem Manchester Orchestra erst Anfang Juni ihr neues Album "A Black Mile To The Surface" angekündigt und begleitend den ersten Vorabsong veröffentlicht hatten, veröffentlichen sie nun schon den zweiten Vorboten: das wunderschön zurückgenommene "The Alien" mit einem erzählerischen Clip.

"The Gold" kam als erster Vorbote auf das neue Manchester Orchestra-Album noch eine Spur rockiger daher: In den Strophen nahmen die Instrumente sich genug zurück, um Sänger Andy Hull Raum für seine weiche Stimme zu geben. Zwischendurch schlugen die Gitarren leichte Wellen und ließen den Song luftig klingen.

Der zweite Vorbote "The Alien" hat nun deutlich mehr von The National: Ganz sachte erzeugen die Instrumente schüchterne Indierock-Melodien, über die Hull zerbrechlich singt. Der Song erzeugt mit Piano-Einsprengseln und hallenden Vocals eine leicht träumerische Atmosphäre, in seinen fünfeinhalb Minuten wagt er es nicht einmal, auch nur kurz auszubrechen. Inhaltlich geht es in dem Stück darum, welche kleinen und großen Effekte die eigene Familie auf einen ausübt. Der Clip setzt die Geschichte eines Mannes, der laut Hull "eine hochmütige Entscheidung mit schlimmen Konsequenzen fäll", in einem erzählerischen Video um. Der Clip läuft rückwärts und zeigt dabei alte Aufnahmen eines glücklichen kleinen Mädchens mit ihrer Mutter sowie Bilder aus der Gegenwart, in denen sie erwachsen ist. Zu Beginn liegt die Frau im Garten vor ihrem Haus, später zeigt das Video, wie sie dorthin herunterstüzte. Ein Mann wird dabei immer nur kurz, unzufrieden und leer aussehend eingeblendet.

Das neue Album der Band, "A Black Mile To The Surface", erscheint am 28. Juli über Loma Vista. Im Herbst kommen Manchester Orchestra auch für drei Konzerte nach Deutschland. Tickets für die Shows bekommt ihr bei Eventim.

Video: Manchester Orchestra - "The Alien"

The Alien (Music Video) by Manchester Orchestra on VEVO.

VISIONS empfiehlt:

Manchester Orchestra

30.10. Köln - Gebäude 9

03.11. Berlin - Frannz Club

04.11. Hamburg - Molotow