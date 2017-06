Algiers streamen neuen Song "Walk Like A Panther"

Die Soul-Indierocker Algiers veröffentlichen am kommenden Freitag ihr zweites Album "The Underside Of Power". Mit "Walk Like A Panther" gibt es vorab den Opener des Albums und einen krachigen Remix desselben Songs im Stream.

"The Underside Of Power" ist eines der musikalischen Highlights des Jahres. Wie kaum eine andere Band kombinieren Algiers politisches Sendungsbewusstsein mit einer aufrüttelnden Melange aus Soul, Gospel, Blues, Indierock und Noise. Seit dem Einstieg von Schlagzeuger Matt Tong (Ex-Bloc Party) hat der Sound der Band aus den USA und Großbritannien noch einmal an Dringlichkeit gewonnen.

Das lässt sich jetzt in "Walk Like A Panther" nachhören, dem dritten Vorabsong des Albums nach dem überraschend eingängigen Titelsong und dem aufwühlenden "Cleveland". Wie wichtig Algiers ihre Botschaft dabei ist, zeigt ein Blick auf ihre Homepage. Dort gibt es bereits die Texte zu allen Songs des Albums zu lesen. Außerdem hat die Band einen Remix zum Song von Uniform veröffentlicht, der die noisigen Elemente von "Walk Like A Panther" stärker in den Vordergrund rückt.

Derzeit sind Algiers als Support von Depeche Mode unterwegs. Zudem spielen sie an den freien Tagen dazwischen eigene Clubshows. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim, hier für die mit Depeche Mode, hier für die Einzelkonzerte.

Stream: Algiers - "Walk Like A Panther"

Live: Algiers

22.06. Berlin - Olympiastadion*

23.06. Berlin - Musik und Frieden

04.07. Gelsenkirchen - Veltins Arena*

* Support für Depeche Mode