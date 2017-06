VISIONS Premiere: Transit Method streamen neuen Song "Snake Wine"

Die verspielte Metal/Hardrock-Band Transit Method wird im August ihr Debütalbum veröffentlichen. Wir präsentieren euch davon schon mal exklusiv den Song "Snake Wine".

Das Trio Transit Method um Gitarrist/Sänger Matt LoCoco, seinen Bruder, den Schlagzeuger Mike LoCoco, und Bassist Danny Borja, haben wir euch kürzlich erst ans Herz gelegt.

Jetzt präsentieren wir euch exklusiv den Song "Snake Wine" - ein agiles Stück Heavy Rock, in dem auch was vom tanzbaren, lateinamerikanischen Groove von The Mars Volta mitschwingt.

Der Song wird am 18. August auf dem - nach einigen selbstveröffentlichten EPs - Debütalbum "We Won't Get Out Of Here Alive" erscheinen. Unter Vertrag sind sie beim tollen Indie-Krach-Label Brutal Panda, und aufgenommen und gemixt hat das Album Matt Bayles (Mastodon, Russian Circles).

Vorbestellen könnt ihr die Platte auch schon - physisch oder digital.

Stream: Transit Method - "Snake Wine"