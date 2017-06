VISIONS Premiere: Heaven In Her Arms streamen Album "White Halo"

Die Japaner Heaven In Her Arms und ihr Blackgaze sind hierzulande noch relativ unbekannt. Zu Unrecht, wie ihr drittes Album "White Halo" nun im Stream auch für westliche Musikfans beweist.

Bereits im März konnte man sich von der Qualität des progressiven Blackgaze von Heaven In Her Arms überzeugen, als die vier Japaner das Video zur Single "Abyss Of The Moonbow" zeigten, und auch in VISIONS 285 legten wir sie euch schon wärmstens ans Herz. Nun steht ihr gesamtes drittes Album "White Halo" zum Stream bereit, im Gegensatz zum fernöstlichen Stream mit englischsprachigen Songtiteln.

Die Musik bleibt jedoch die selbe, und so können sich die Musiker einmal mehr als Geschwister im Geist von Acts wie Deafheaven empfehlen. Zu Hause bei Daymare unter Vertrag, dem japanischen Label von unter anderem Cave In, Wolves In The Throne Room und Isis, erscheint "White Halo" hierzulande am 9. Juni bei Moment Of Collapse.

Album-Stream: Heaven In Her Arms - "White Halo"