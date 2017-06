Dead Cross zeigen Horror-Collagen-Video zu "Seizure And Desist"

Foto: Screenshot Youtube

Dead Cross' neues Video zu "Seizure And Desist" ist ein kleiner animierter Horrortrip zu explosivem Hardcore-Metal-Grind - inklusive Kommentar zu US-Präsident Donald Trump und dem politischen Zeitgeist.

Am Anfang herrschen nur elektronisches Feedback und Rauschen, dann erscheint im Video zu "Seizure And Desist" auf einem animierten, gezeichneten Fernsehschirm eine abgewandelte US-Flagge - bevor der bereits bekannte Frontalangriff von Song keifend und sägend zu einer wüsten Bildcollage auf die Synapsen schlägt: Donald Trump schmilzt das Gesicht weg, Frontmann Mike Patton ist als Monster mit Reißzähnen zu sehen, Menschen werden wie im Mittelalter durchgesägt, Polizisten in Kampfmontur werden assoziativ mit Kakerlaken kombiniert - ein Ritt von Video, der durch den düsteren, an mittelalterliche Zeichnungen und Holzschnitte angelehnten Zeichenstil und die konstanten Stakkato-Schnitte noch brutaler und aggressiver wirkt.

Erstellt hatte den Clip Eric Livingston, der auch schon in ähnlichem Stil das Cover von Dead Cross' Debütalbum erstellt hatte, das für den 4. August angekündigt ist. "Meiner Ansicht nach fasst das Video das gegenwärtige soziale und politische Klima zusammen", sagte Bandmitglied Justin Pearson. "Für einen großen Teil der Menschheit ist diese Welt ein verdammt fieser Ort. Das Video fängt den Ernst der zeiten ein, in denen wir leben."

Die Supergroup des Faith No More-Sängers zusammen mit Ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo und Mitgliedern von The Locust und Retox hatte kürzlich schon den Song "Grave Slave" vorgestellt.

Video: Dead Cross - "Seizure And Desist"