VISIONS empfiehlt: Vainstream Rockfest gibt Timetable bekannt

Das Vainstream in Münster überzeugt auch in diesem Jahr mit einem starken Line-up zwischen Rock, Hardcore und Metal. Nun haben die Veranstalter bekanntgegeben, welche Band wann spielt.

Mit insgesamt vier Bühnen verwandelt das Vainstream Rockfest Münster für einen Tag in ein Paradies für Freunde harter Gitarrenmusik. Mit dabei sind in diesem Jahr etwa die irisch-amerikanischen Folk-Punks Dropkick Murphys, die Deutschrocker Broilers und die Post-Hardcore-Band A Day To Remember. Auch in den unteren Reihen kann sich das Line-up sehen lassen. So treten etwa die niederländischen Grunge-Hardcore-Punks Swain, die kanadischen Garage-Rocker The Dirty Nil und der Punk-Singer/Songwriter Tim Vantol auf.

Die Veranstalter des Festivals haben nun auch den Timetable bekannt gegeben. Weil die drei Hauptbühnen des Festivals abwechselnd bespielt werden, ist es möglich, nahezu alle Acts des sehr umfangreichen Line-ups zu sehen. Die Green Hell Clubstage bietet zudem hochwertige Abwechslung abseits der großen Künstler.

Zusammen mit der Ankündigung lässt das Festival aber auch eine Absage verlauten. Die britische Hardcore-Band Higher Power wird nicht auf dem Vainstream spielen, stattdessen werden die Münsteraner Punkrocker Notions die Clubbühne um 12 Uhr eröffnen.

Das Vainstream findet in diesem Jahr am 1. Juli statt. Laut den Veranstaltern werden die Karten für das von VISIONS präsentierte Festival langsam knapp. Wer noch dabei sein will, sollte sich also beeilen. Tickets könnt ihr bei Eventim erwerben.

Facebook-Post: Vainstream veröffentlicht Timetable

