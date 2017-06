VISIONS empfiehlt: Bergfestival veröffentlicht Line-up

Das wohl winterlichste Festival Österreichs hat endlich sein Line-up veröffentlicht: Beim Bergfestival spielen zum fünfjährigen Jubiläum unter anderem die Broilers, Itchy und den Emil Bulls.

Wer hat eigentlich beschlossen, dass Festivals nur im Sommer stattfinden? In und um das beschauliche Dorf Saalbach-Hinterglemm in Österreich wird der Festivalsaison in diesem Jahr nun schon zum fünften Mal getrotzt - mit einigem Erfolg, wie das nun veröffentlichte Line-up zeigt.

Als Headliner sind dieses Mal die österreichische Popsängerin Christina Stürmer, die Düsseldorfer Punk-Band Broilers, der Deutschpop-Poet Bosse und die Nu-Metaller Emil Bulls dabei. Bands wie Itchy, Großstadtgeflüster und Massendefekt komplettieren das Programm und sorgen für die nötige Abwechslung.

Das Festival findet vom 8. bis zum 10. Dezember statt und verlagert sich auf gleich mehrere Locations in Saalbach und Hinterglemm sowie Partys auf dem Gipfel des Schattbergs in knapp 2.000 Metern Höhe.

Das bedeutet dann wohl Glühwein statt Dosenbier - Early-Bird-Tickets für das Bergfestival sind bereits auf der offiziellen Website erhältlich.

