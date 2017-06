VISIONS Premiere: Bison streamen Album "You Are Not The Ocean You Are The Patient"

Am kommenden Freitag erscheint das neue Album der Metaller aus Vancouver. Schon ab heute könnt ihr die neue Platte von Bison bei uns im Stream hören. Diese überrascht neben bekannten Sludge-Elementen mit düsterem Post-Metal.

Fünf Jahre hat es gedauert, bis der Nachfolger zu "Lovelessness" reif für die Veröffentlichung war. Neu ist dabei nicht nur das Label Pelagic, sondern auch die Bandbreite an Soundeinflüssen und der Verzicht auf den Zusatz "B.C." im Bandnamen. Insgesamt umfasst "You Are Not The Ocean You Are The Patient" sieben Songs.

Bison schaffen es auf ihrem fünften Album, fesselnde Spannungsbögen zu bauen, die von nahezu perfekt dosierten Post-Metal-Passagen über hypnotische Doom-Einschübe bis hin zu Thrash-Ausbrüchen reichen. Diese entladen sich in peitschenden Episoden, um dann bedächtig wogend zum nächsten Schlag auszuholen.

Die Weite und Vielfalt der verschiedenen Songs setzt sich dabei vor allem aus dem Selbstverständnis der einzelnen Bandmitglieder zusammen, der eigenen Musik Raum zu lassen, um sich zu entwickeln. "Die Songs klingen immer noch nach 'uns', was auch immer das bedeuten mag", sagte Sänger und Gitarrist Dan And. "Wir schrecken nicht vor neuen Einflüssen zurück. Je älter wir werden und je länger wir zusammenspielen, umso weniger ineressiert es uns, einen bestimmten Sound nachzuahmen."

Erscheinen wird "You Are Not The Ocean You Are The Patient" am 23. Juni auf dem Berliner Label Pelagic.

Album-Stream: Bison - "You Are Not The Ocean You Are The Patient"