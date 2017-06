Foo Fighters stellen drei neue Songs live vor

Die Foo Fighters sind derzeit in Europa unterwegs, um einige Festivals zu spielen. Beim Secret Solstice Festival in Island spielten sie am vergangenen Wochenende gleich drei neue Songs - darunter mit "La Di Dah" einen Song zum ersten Mal. Zudem trat die Band bei einer Coverversion mit Dave Grohls Tochter Harper am Schlagzeug auf.

Gerüchte, dass die Foo Fighters 2017 dazu nutzen wollen, ein neues Album zu schreiben und aufzunehmen, gibt es schon länger. So langsam könnte man aber den Eindruck gewinnen, dass die Band möglicherweise schon viel weiter ist. Bei einem Festivalauftritt in Island spielten die Foo Fighters drei neue Songs. Darunter die neue Single "Run", die sie überraschend am 1. Juni veröffentlicht hatten, und "The Sky Is A Neighborhood", den Dave Grohl bereits bei einem Charity-Konzert vorgestellt hatte.

Mit "Lah Di Da" spielten die Foo Fighters allerdings auch einen Song, den es bislang noch gar nicht zu hören gab. Soweit es die eher schlechte Tonqualität des Fanvideos weiter unten zulässt, schlägt der Song wie "Run" eher schnörkellos rockige Töne an und steht damit im Kontrast zu den langen, eher verkopften Songs des aktuellen Albums "Sonic Highways".

Beim selben Konzert begrüßten die Foo Fighters auch Dave Grohls Tocher Harper als Gast am Schlagzeug. Gemeinsam mit dem Rest der Band perfomte sie "We Will Rock You" von Queen, den ersten Song, den ihr Vater ihr beigebracht hat. Im September spielen die Foo Fighters ihre einzige Deutschlandshow des Sommers auf dem Lollapalooza Festival in Berlin.

Video: Foo Fighters - "Lah Di Da" (Live)

Video: Foo Fighters - "Run" (Live)

Video: Foo Fighters - "The Sky Is My Neighborhood"

Video: Foo Fighters - "We Will Rock You" (Live mit Harper Grohl am Schlagzeug)

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival26.06. Budapest - Budapest Arena27.06. Prag - O2 Arena30.06. Roskilde - Roskilde-Festival02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival03.07. Paris - AccorHotels Arena06.07. Madrid - Mad Cool Festival07.07. Algés - NOS Alive Festival10.09. Berlin - Lollapalooza Festival