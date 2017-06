Queens Of The Stone Age streamen neue Single "The Way You Used To Do", kommen auf Tour

Foto: Andres Neumann

Endlich lassen die Queens Of The Stone Age die Katze aus dem Sack: Nach einigen Teasern hat die Band um Josh Homme verraten, dass ihr siebtes Studioalbum "Villains" im August erscheinen wird. Einen ersten Eindruck davon könnt ihr euch anhand der Single "The Way You Used To Do" machen - und euch auf Tourdaten im November freuen.

Schon Anfang April hatten die Queens Of The Stone Age erstmals ihre Fans mit einem mysteriösen Teaser nervös gemacht. Zudem gab es immer wieder kleine Infobrocken wie die Mitteilung, dass es keine Gäste auf der neuen Platte geben werde, oder dass das Mastering in Arbeit sei.

Nachdem seit dem 12. Juni gleich eine Reihe verschiedener Teaser erschienen war, in denen zuletzt schon der Albumtitel "Villains" und Pop-Experte Mark Ronson als Produzent verraten wurden sowie ein Ausschnitt des Songs "Feet Don't Fail Me" zu hören war, gibt es nun alle Infos: Am 25. August werden die Queens Of The Stone Age ihr siebtes Album via Matador veröffentlichen.

Wer das Album vorbestellt, erhält sofort die erste Single "The Way You Used To Do" als Download, die es auch schon als Stream zu hören gibt. Der Song erinnert mit seiner sexy-elektrisch knisternden Verzerrung, seinem coolen, leicht hibbeligen Groove und seinen lockeren Handclaps flüchtig an den Eagles Of Death Metal-Ableger Boots Electric, nähert sich aber deutlich hörbar und mit mehr Punch von der Desert-Rock-Seite - Fans dürften auch an "Era Vulgaris" (2007) denken. Bandchef Josh Homme verziert den leicht Western-artigen Stampfer dann im Refrain mit sehnsüchtigem Gesang. Hören könnt ihr den Song unten.

Homme stellte klar, dass der Albumtitel nicht politisch zu verstehen sei: "Er hat nichts zutun mit Trump oder dem ganzen Scheiß. 1) Sieht das Wort einfach geschrieben fantastisch aus, und 2) ist es ein Kommentar zu den drei Versionen jedes Szenarios: deiner, meiner und was wirklich geschah. Jeder braucht etwas oder jemanden, um zu schimpfen und sich zu ereifern - seinen "Villain" - so war es schon immer. Du hast keinen Einfluss darauf. Das Einzige, worauf du einfluss hast, ist, wann du loslässt."

In Bezug auf den Sound der Platte sagte Homme, dass die Band sich gezielt habe weiterentwickeln wollen. "Der wichtigste Aspekt bei der Arbeit an dieser Platte war, die Frage zu stellen und zu beantworten: 'Wie klingen wir jetzt?' Wenn du kein großartiges erstes Album machen kannst, solltest du aufhören - wenn du aber ein großartiges Album machst und dann weiter Platten produzierst, ohne dass sich dein Sound verändert, wirst du zu einer Parodie dieses Sounds."

Zwischen Juni und Oktober werden die Queens Of The Stone Age mit dem neuen Album im Gepäck auch eine US-Tour spielen - bevor sie im November dann auch vier Shows in Deutschland spielen werden. Tickets gibt es ab dem 22. Juni bei Eventim.

Die Vorgängerplatte "...Like Clockwork" war 2013 erschienen.

Stream: Queens Of The Stone Age - "The Way You Used To Do"

Cover & Tracklist: Queens Of The Stone Age - "Villains"

01. "Feet Don't Fail Me"

02. "The Way You Used To Do"

03. "Domesticated Animals"

04. "Fortress"

05. "Head Like A Haunted House"

06. "Un-Reborn Again"

07. "Hideaway"

08. "The Evil Has Landed"

09. "Villains Of Circumstance"

Live: Queens Of The Stone Age

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle