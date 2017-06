Newsflash (Chris Cornell, Queens Of The Stone Age, Portugal. The Man u.a.)

Neuigkeiten von Chris Cornell, Queens Of The Stone Age, Portugal. The Man, Eyehategod, The Horrors, Justin Vernon, Beartooth, Pwr Bttm, Antilopen Gang, dem Hurricane, Smartphone-Covers von Kiss und dem Ritter Lars Ulrich.

+++ Chriss Cornells Bruder hat ein Video ins Netz gestellt, um suizidgefährdeten Menschen zu helfen. Von jetzt an möchte er 23 Tage lang jeden Abend ein Video hochladen und insgesamt 23 Liegestütze schaffen. Er ruft dazu auf, das Video zu teilen, Freunde zu markieren und mitzumachen, um verstärkt auf die Aktion aufmerksam zu machen und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, das depressiven oder suizidalen Menschen Hoffnung schenken soll. Chris Cornells Schwiegermutter teilte außerdem via Twitter viele Geschichten und Bilder von ihm. Sie machte auch auf eine mögliche Scheidung von Cornell und ihrer Tochter aufmerksam, was die Gerüchte für mögliche Gründe seines Suizids befeuerte. Darüber hinaus postete Soundgarden-Cover-Fotograf via Instagram das Artwork zu "Superunknown", im beigefügten Text erzählt er dessen Enstehungsgeschichte.

So Vicky was getting divorcedBut he posted the most loving Mother's Day text who any other woman can onlydream 2 get pic.twitter.com/PBk8elO8dg — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 13. Juni 2017

I rememberChester in my LR, at the funeral spending days w kids offering helpIn my books he's the man!And a voice?wow pic.twitter.com/gmoQ5IVyvf — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 13. Juni 2017

Chris was loved by many! The love always extends to family wife kids! If not u didn't love him! He knew pic.twitter.com/c1v6eQA3B0 — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 13. Juni 2017

+++ Die Queens Of The Stage haben mit einem Video Details über ihr neues Album verraten. In dem Clip unterzieht Frontmann Josh Homme sich einem Lügendetektor-Test. Er beantwortet jede Frage mit einer Lüge, und so häufen sich Hinweise auf das neue Album seiner Band. Es trägt den Titel "Villains" und wurde von Mark Ronson produziert. Obwohl die Queens bereits angekündigt hatten, dass das neue Album keine Gastauftritte erhält, soll der Produzent trotzdem darauf vertreten sein. In dem Video ist auch ein grooviges Riff und ein eingängiger Basslauf zu hören.

+++ Portugal. The Man haben den neuen Song "Rich Friends" veröffentlicht. Dieser groovt locker dahin, ist in seinem Refrain überraschend poppig und zeichnet sich durch markanten Hintergrund-Gesang aus. Die Indierocker hatten letzten Monat ihr neues Album "Woodstock" mit zwei Vorabtracks angekündigt. Die Platte erscheint diesen Freitag über Warner.

+++ Eyehategod haben mit den Aufnahmen an ihrem neuen Album begonnen. Ihr Schlagzeuger Jimmy Bower postete auf Facebook den Satz "Beginnen heute mit den Schlagzeug-Aufnahmen für das neue Eyehategod-Album! Aufgeregt!". Ihr aktuelles Album "Eyehategod" war 2014 erschienen.

+++ Die Garage-Rocker The Horrors haben den neuen Song "Machine" veröffentlicht. Dieser hat einen deutlichen Hang zum psychedelischen, synthesizer-getränkten Indierock und kommt mit einem verstörenden Cover daher, das verformte Körperteile zeigt. Er ist zudem das erste neue Material der Briten seit ihrem Album "Luminous" von 2014.

+++ Justin Vernon von Bon Iver schreibt die Musik für ein Tanztheater. Dieses wird von der Tanzgruppe TU Dance aus Minnesota an drei Abenden im April nächsten Jahres aufgeführt und vom Choreographen Uri Sands inszeniert. Vernon und seine Band Bon Iver hatten sich im letzten Jahr mit "22, A Million" leicht dem avantgardistischem Neo-Folk zugewandt.

+++ Beartooth haben ein Live-Video des Songs "King Of Anything" veröffentlicht. Dieses stammt aus der Deluxe-Version ihres aktuellen Albums "Aggressive", welches 2016 erschienen war. Der Auftritt hatte im November 2016 in der US-amerikanischen Stadt Columbus stattgefunden.

+++ Pwr Bttm veröffentlichen ihr Debütalbum neu. Nach den Vorwürfen wegen sexuellen Nötigung gegen Frontmann Ben Hoppkins fand die Band in Serling Rooks Hunter McKoy And Worob ein neues Label, das ihr erstes Werk erneut herauszubringt und auf Streaming-Plattformen anbietet. Ihr zweites Album "Pageant" bleibt vorerst weiter außen vor. Wie die Band ihre Zukunft plant, ist unklar. Eine Auflösung stand bislang nicht im Raum.

+++ Ein T-Shirt der Antilopen Gang wurde bei einer Anti-Pegida-Demonstration beschlagnahmt. Ein Fan hatte das Oberteil mit der Aufschrift "Atombomben auf Deutschland. Alles Gute kommt von oben." getragen, die Polizei warf dem Mädchen "Volksverhetzung und Gewaltdarstellung" vor. Die Antilopen Gang reagierte in einem ironischen Facebook-Posting darauf: "Wir sind irritiert, denn wir haben nichts Böses im Sinn und wollen lediglich mithilfe eines nuklearen Angriffs Deutschland durch einen Baggersee ersetzen, doch ständig werden uns dabei Steine in den Weg gelegt. Natürlich haben wir der tapferen Demonstrantin sofort ein neues T-Shirt geschickt." Ab sofort gehen von jedem Kauf eines der T-Shirts fünf Euro an die antifaschistische Initiative Apabiz. Mit ihrem aktuellen Album "Anarchie und Alltag" ist die Antilopen Gang im Sommer auf Festivals und im Herbst und Winter Headliner-Tour live zu erleben. Tickets für die Clubshows sind bei Eventim erhältlich.

05.07. St. Gallen - Open Air St. Gallen

06.07. Konstanz - Kulturladen

08.07. Düsseldorf - Open Source Festival

13.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

18.08. Übersee - Chiemsee Summer Festival

06.12. Rostock - M.A.U. Club

11.12. Aschaffenburg - Colos Saal

14.12. Berlin - Columbiahalle

15.12. Hamburg - Docks

20.12. Heidelberg - Halle 02

22.12. München - Muffathalle

29.12. Reutlingen - Franz K

19.01. Freiburg - E-Werk

22.01. Würzburg - Posthalle

23.01. Ulm - Roxy

26.01. Nürnberg - Kulturzentrum Z-Bau

13.02. Schorndorf - Club Manufaktur

02.03. Köln - E-Werk

+++ Die beiden Schwesterfestivals Hurricane und Southside haben neue Sicherheitshinweise und -maßnahmen geteilt. Neue Anforderungen für mehr Sicherheit und Vorsorge bringen Einschränkungen für die Besucher mit sich: Rücksäcke und Turnbeutel sind dieses Jahr auf dem Festivalgelände verboten, Besucher dürfen nur noch kleine Bauch- und Gürteltaschen sowie Brustbeutel tragen. Ebenfalls verboten sind volle Tetrapacks und Trinkflaschen. Erlaubt sind leere Tetrapacks und faltbaren Flaschen von einer Größe bis zu ein Liter. Diese können an kostenlosen Trinkwasserstellen aufgefüllt werden. Die genauen Bestimmungen findet ihr auf Facebook. Für das Hurricane Festival sind noch Restkarten erhältlich, das Southside ist bereits ausverkauft. Dieses Jahr dabei sind unter anderem die Punk-Veteranen Green Day, die Nu-Metal-Pioniere Linkin Park und der Indie-Rapper Casper.

23.-25.06. Scheeßel - Eichenring

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Take Off Park | ausverkauft

+++ Kiss sind und bleiben die unangefochtenen Merchandising-Könige: Obwohl Wilco ihnen mit ihren Bleistiften nach dem Kiss-Fahrrad etwas Konkurrenz gemacht hatten, gehört der Thron nun endgültig wieder den legendären Hard-Rockern. In Zusammenarbeit mit Frontmann Gene Simmons' Tochter Sophie bringen sie nun zwölf verschiedene Smartphone-Cover im Kiss-Design heraus. Darauf hat die Welt gewartet.

+++ Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat in seinem Heimatland Dänemark den Ritterorden erhalten. In seinem Fall nicht für militärische Dienste, sondern für das Fördern von Kunst im Interesse der dänischen Gemeinschaft. Dies bestätigte die dänische Adlesfamilie. Seine Band teilte daraufhin ein Bild von Ulrich und dem dänischen Kronenprinz und stellte die Frage, ob man ihn jetzt mit Sir Lars ansprechen müsste.

Instagram-Post: Metallica teilen Ritterschlag von Lars Ulrich