Godspeed You! Black Emperor kündigen Tour an

Das kanadische Postrock-Kollektiv Godspeed You! Black Emperor war eine Weile nicht mehr in Europa unterwegs. Ab Oktober bekommt der deutschsprachige Raum drei Konzerte ab.

Im Frühjahr 2015 veröffentlichten Godspeed You! Black Emperor ihr aktuelles Album "Asunder, Sweet And Other Distress" und betourten damit die Welt, danach wurde es ruhig um die eigenwilligen Musiker um Efrim Munuck.

Nun hat die Band eine Reihe Tourdaten angekündigt, die sie im Oktober und frühen November durch ganz Europa führen wird. Deutschland steht zweimal auf dem Plan, in der Schweiz spielen GY!BE nur eine Show. Tickets für Berlin gibt es bei Eventim.

Live: Godspeed You! Black Emperor

15.10. CH-Fribourg - Frison

03.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

05.11. Hannover - Indiego