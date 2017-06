Newsflash (Frank Turner, Steven Wilson, Anti-Terror-Demo u.a.)

Neuigkeiten von Frank Turner, Steven Wilson, einer Anti-Terror-Demo von Muslimen, Royal Blood, Fleet Foxes, dem Hellfest, Alan Vega, All diese Gewalt, einer Uhrenkollektion von At The Drive-In, einer Reportage übers Headbangen.

+++ Frank Turner hat einige Updates aus dem Studio gepostet. In vielen, durchaus unterhaltsamen Videos filmt der Punk-Singer/Songwriter seine Band The Sleeping Souls und verschiedene andere Studiomusiker beim Aufnehmen. So erweitert er auf dem neuen Album allem Anschein nach seine Musik um Instrumente wie Geigen und Celli, Blechbläser, eine Pedalsteel-Gitarre oder Synthesizer. Oft beschreibt er die Situation humorvoll, ärgert seine Musiker oder schaut stolz grinsend in die Kamera. Die Videos zeigen etwa den Keyboarder Matt Nasir beim herumspielen mit einem Vintage-Synthesizer oder Turner selbst beim Fahren eines Go-Karts. Dieser hatte in den letzten Tagen bereits eine Art Studiotagebuch geführt. Sein aktuelles Album "Positive Songs For Negative People" war 2015 erschienen, Tickets für sein kommendes Konzert in Erlangen gibt es bei Eventim.

Instagram-Posts: Frank Turner im Studio

Recording vocals and trying to keep the sound of the Texas rain out. Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 2. Jun 2017 um 16:35 Uhr

The discovery of gokarts in he warehouse is, uh, impeding workflow. Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 7. Jun 2017 um 9:19 Uhr

The gang's all here! Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 9. Jun 2017 um 9:20 Uhr

Oh no. Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 10. Jun 2017 um 13:46 Uhr

Today we have the amazing Buffi Jacobs and Roni Gan in, tracking strings, arranged by Matt. Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 10. Jun 2017 um 9:51 Uhr

The amazing Jeff Dazey and Justin Barbee are currently *slaying* their horn parts for the album. Ein Beitrag geteilt von Frank Turner (@frankturner) am 12. Jun 2017 um 12:22 Uhr

Live: Frank Turner

06.08. Erlangen - E-Werk

+++ Steven Wilson hat ein Video für den Song "Song Of I" veröffentlicht. Das Duett mit der Sängerin Sophie Hunger wird hier durch eine Art okkultes Ritual visualisiert: Das psychedelische Video zeigt Hunger, die um Wilson tanzt und ihn mit Farbe beschmiert, wobei in der gesamten Gestaltung des Videos die Farben blau und rot dominieren, wie auch im ganzen Konzeptdesign seines kommenden Albums. Der Song voller Elektrobeats und unheilvoller Streicher war vor einigen Tagen bereits im Stream erschienen. Das neue Album des Prog-Erneuerers, "To The Bone", erscheint am 18. August. Im Frühjahr nächsten Jahres kommt Wilson zudem auf Deutschland-Tour, Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Video: Steven Wilson - "Song Of I" ft. Sophie Hunger

Live: Steven Wilson

12.02. Frankfurt/Main - Alte Oper

13.02. Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02. Berlin - Admiralspalast

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03. Essen - Colosseum

06.03. Essen - Colosseum

+++ Muslime planen als Reaktion auf die Terrorwarnung bei Rock am Ring einen Friedensmarsch in Köln. Unter dem Motto "Nicht mit uns! Muslime und Freunde gegen Gewalt und Terror" werden am kommenden Samstag, den 17. Juni ungefähr 10.000 Demonstranten erwartet. Die Demonstration soll um 13 Uhr am Kölner Heumarkt starten. Die Islamwisenschaftlerin Lamya Kaddor plante den Friedensmarsch nach den Anschlägen in Manchester und London. "Wir müssen deutlich machen, dass es uns jetzt reicht", sagte sie in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau. Die Anschläge von Menschen, die sich zur Rechtfertigung auf den Islam berufen, häuften sich laut ihrer Aussage. Zuletzt hatte Konzert-Veranstalter Marek Lieberberg im Rahmen der Terrorwarnung bei Rock am Ring behauptet , Muslime würden sich nicht deutlich genug vom Terror distanzieren. Er wolle "endlich Demonstrationen sehen, die sich gegen Gewalttäter richten". Zu der Demonstration in Köln sei Lieberberg nun "herzlich eingeladen".

+++ Royal Blood teasern ihr neues Album. In zwei kurzen Videos sind Ausschnitte aus neuen Songs zu hören, die groovige Riffs und lässige Gesangslinien versprechen. Beide Clips veröffentlichte das britische Power-Duo in den vergangenen zwei Tagen um 21 Uhr, ein dritter Teaser könnte demnach heute Abend folgen. Das neue Album "How Did We Get So Dark?" erscheint am kommenden Freitag, den 16. Juni. Zuletzt hatten Royal Blood daraus den Song "I Only Lie When I Love You" veröffentlicht. Live ist die Band diesen Sommer bei einigen Festivals zu erleben, unter anderem tritt sie bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside auf.

Facebook-Videos: Royal Blood teasern neues Album an

Live: Royal Blood

24.06. Scheeßel - Eichenring

25.06. Neuhausen ob Eck - Take Off Park | ausverkauft

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier

09.11. Zürich - Halle 622

+++ Fleet Foxes streamen ihr neues Album. Bevor "Crack Up" am kommenden Freitag, den 16. Juni erscheint, ist es nun schon in voller Länge beim Onlineportal NPR zu hören. Songs wie die bereits veröffentlichten "If You Need To, Keep Time On Me" und "Fools Errand" präsentieren darauf die Vielfalt und Spannweite der Band: Sachte Folk-Melodien, leichtes Klavierspiel und einfühlsamer Gesang stehen schnellen Indie-Melodien, sphärischen Hällen und mehrchörigem Gesang gegenüber.

+++ Das an diesem Wochenende stattfindende Hellfest in Frankreich wird im Internet gestreamt. An allen drei Tagen des Festivals werden ausgewählte Konzerte des Events live ins Netz übertragen. Darunter befinden sich unter anderem die Auftritter der Melodic-Metaller In Flames, die exzentrischen Glam-Metaller Steel Panther und die New Yorker Metalcore-Heroen Every Time I Die. Dazu werden zahlreiche Konzerte aus dem Archiv des Events zu sehen sein. Das Metal-Open-Air findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. An der Spitze des Line-ups stehen in dieser Ausgabe die sich auf Abschiedstour befindenden Aerosmith, die einstigen Nu-Metal-Pioniere Linkin Park und die Hard-Rock-Veteranen Deep Purple.

Live-Stream: Hellfest Open Air (ab Freitag)

Live: Hellfest

16.-18.06. Clisson

+++ Ein neues Album des verstorbenen Suicide-Frontmanns Alan Vega wird erscheinen. Unter dem Titel "It" kommen insgesamt neun Songs heraus, die Vega zusammen mit seiner Frau seit 2010 aufgenommen hatte. Mit "DTM" gibt es auch bereits einen ersten Vorboten. Dieser erzeugt mit bedrohlich wummernden Synthesizern eine sehr aggressive Stimmung. Die Platte wird am 14. Juli erscheinen.

Stream: Alan Vega - "DTM"

Cover & Tracklist: Alan Vega - "IT"

01. "DTM"

02. "Duke’s God Bar"

03. "Vision"

04. "IT"

05. "Screamin Jesus"

06. "Motorcycle Explodes"

07. "Prayer"

08. "Prophecy"

09. "Stars"

+++ Max Rieger alias All Diese Gewalt hat eine Vinyl-Neuauflage seines 2014 erschienen Debütalbums "Kein Punkt wird mehr fixiert" veröffentlicht. Die 2014 herausgekommene Solo-Platte des Die Nerven-Frontmanns war physisch lange Zeit vergriffen und nur noch digital erhältlich. Damit sind nun beide Longplayer des Electronic-Avantgarde-Projekts wieder erhältlich. Rieger hatte im vergangenen Jahr seine zweite Platte "Welt in Klammern" veröffentlicht.

Facebook-Post: All Diese Gewalt veröffentlicht Neuauflage von "Kein Punkt wird mehr fixiert"

+++ At The Drive-In stürmen energisch weiter dem Ausverkauf entgegen. Nachdem die Posthardcore-Helden bereits eine limitierte Fassung ihres neuen Albums bei der US-amerikanischen Trend-Kette Urban Outfitters vertrieben hatten, veröffentlichen sie nun eine eigene Uhrenkollektion. Offenbar scheint die Band die finanziellen Unkosten ihres verlegten Konzerts in München irgendwie kompensieren zu müssen.

Facebook-Post: At The Drive-In veröffentlichen eigene Uhren

+++ Metalheads sind für einen großen Teil der Gesellschaft immer noch eine merkwürdige Spezies. Der Radiosender SRF 3 machte deshalb nun eine Investigativ-Reportage vom Feinsten über des Metallers liebste Sportart: das Headbanging. Der Reporterin wird von Besuchern des Greenfield Festivals aus erster Hand und in leicht unverständlichem Schweizerdeutsch erzählt, was daran so toll sei und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte. Bildungsauftrag erfüllt.

Video: Reportage über Headbanging