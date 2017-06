Gorillaz veröffentlichen neuen Song inklusive Video

"Sleeping Powder" ist der erste neue Gorillaz-Song seit der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Humanz" im April. Im Mittelpunkt von Video und Song steht dabei Cartoon-Frontmann 2 D.

Rund 40 neue Songs haben es nicht auf "Humanz" geschafft, erklärte Gorillaz-Mastermind Damon Albarn in einem Interview und ergänzte, diesen würde er sich zur Zeit ausführlicher widmen: "Ich gehe gerade Stück für Stück durch alle Aufnahmen, die nicht funktioniert haben und stelle sie fertig." Weiter deutete er an, dass nicht wieder eine so lange Zeit zwischen dem aktuellen Album und einem Nachfolger vergehen solle.

Ein erstes Resultat dieser Arbeit ist der Song "Sleeping Powder", den die Band als 2-D-Solo-Track beschreibt. Der zugehörige Clip beginnt mit einem Einspieler aus einer Anti-Drogen-Kampagne. Geschmolzene Butter köchelt in einer Pfanne, ergänzt durch den Kommentar "This is drugs". Mit dem Zufügen eines sofort zischend verbruzzelnden rohen Eis, erklärt der Sprecher "And this is your brain on drugs. Any Questions?". Es folgt ein Schnitt, der den Zuschauer zum Cembalo-Intro des Songs direkt in die grellbunt-verrückte Welt der Gorillaz beamt. 2 D sitzt am Flügel, auf dem Instrument thront der Joker, den Notenständer ziert das MAD-Magazin und zu gezupften Gitarren und sich strudelnd auflösender Kulisse beginnt ein psychedelischer Cartoon-Hip-Hop-Trip in Bild und Ton.

Trotz der Tüftelei am umfangreichen Songmaterial findet die Band noch Zeit für Live-Shows. Ab Ende Juni kommen die Gorillaz für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Tickets gibt es bei Eventim. Was genau mit den fertiggestellten neuen Tracks passieren wird, ist noch nicht bekannt.

Video: Gorillaz - "Sleeping Powder"

Live: Gorillaz

20.06. Köln - Palladium

02.11. Wien - Stadthalle

08.11. Zürich - Samsung Hall

09.11. Geneve - Geneva Arena

11.11. München - Zenith

17.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

18.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

19.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle