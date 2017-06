Radiohead lösen sich nicht auf, spielen "I Promise" live

Radiohead haben Spekulationen widersprochen, denen zufolge sie sich nach ihrer laufenden Tour auflösen würden. Wie zur Bekräftigung ihres Willens zum Weitermachen spielten sie vorgestern auch den verlorenen Song "I Promise" wieder live.

Nicht mehr lange, und die Radiohead-Tour zum aktuellen Album "A Moon Shaped Pool" geht zu Ende. Neben ihrem umstrittenen Konzert in Tel Aviv am 19. Juli stehen nur noch wenige Festival-Slots an, dann ist vorerst Schluss.

Aber nicht mit der Band, wie einzelne Mitgieder nun klarstellten. Sänger Thom Yorke sagte gegenüber dem US-amerikanischen Rolling Stone: "Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich meine, ich weiß nicht wie oder wann, aber nein, wir hören nicht auf. Ich will es verdammt noch mal nicht hoffen." Bassist Colin Greenwood ergänzte: "Ich weiß nicht, was nach dem Juli passieren wird, dazu kann ich mich gar nicht äußern. Aber ich liebe die Leute, mit denen ich arbeite, und ich liebe, was jeder von ihnen macht. Wir werden sehen."

Auch Drummer Philip Selway meinte, dass der Kalender momentan leer sei, "aber wir haben alle aufgeschobene Projekte vor uns. Wenn der Juli vorüber ist, haben wir auf jeden Fall alles getan, was wir im Moment tun konnten. Ich liebe die Idee, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt wieder touren, aber für dieses Album war es das wohl."

Außerdem spielten die Artrocker während ihrer Show am 7. Juni im Oslo den bisher unveröffentlichten Song "I Promise" zum ersten Mal seit 1996 wieder live, nachdem dieser vor kurzem im Rahmen der Ankündigungen der "OK Computer"-Reissue "OKNOTOK", auf der er veröffentlicht werden wird, einen eigenen Clip erhalten hatte. Seht sowohl das offizielle Video als auch ein Fan-Video der Performance hier.

Video: Radiohead - "I Promise"

Video: Radiohead - "I Promise" (live)

Live: Radiohead

11.06. Aarhus - Northside Festival

18.06. Hilvarenbeek - Best Kept Secret Festival | ausverkauft

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival