Royal Blood präsentieren neuen Song "I Only Lie When I Love You"

Das britische Garage-Rock-Duo Royal Blood veröffentlicht in einer Woche sein zweites Album "How Did We Get So Dark?". Daraus präsentieren sie mit "I Only Lie When I Love You" nun den mittlerweile dritten Song vorab.

Am 16. Juni erscheint nach relativ langer Wartezeit das neue Album von Royal Blood. Zwischen "How Did We Get So Dark?" und dem gefeierten Debüt "Royal Blood" liegen immerhin drei Jahre.

Nach den Songs "Hook, Line & Sinker" und "Lights Out" ist "I Only Lie When I Let You" das bereits dritte Stück aus dem neuen Album, das das Duo aus London vorab präsentiert.

Das Video ist im Kontrast zu den zwei vorherigen in Schwarz und Weiß gehalten. Dafür ist der Song wie seine zwei Vorgänger ein eingängiger, drückender Garage-Rocker - und damit exakt das, was man von Royal Blood erwartet.

Video: Royal Blood - "I Only Lie When I Love You"

Live: Royal Blood

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier

09.11. Zürich - Halle 622